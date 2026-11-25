Hasło „wyprzedaż” traci na wartości

Pięcioletnie dane Google pokazują wyraźną zmianę. W listopadzie 2021 r. hasło „wyprzedaż” szło niemal łeb w łeb z „kodem rabatowym”. Od tamtej pory systematycznie traci, a w pierwszej połowie listopada 2026 r. „kod rabatowy” wygrywa z nim niemal 2 do 1.

Konsumenci chcą też mieć dowód, że promocja jest prawdziwa:

w drugim tygodniu listopada „historia ceny” była wyszukiwana dokładnie dwa razy częściej niż rok temu;

po raz pierwszy tak wyraźnie wyprzedziła klasyczne „porównywarki cen”;

wróciły zapytania o „najniższą cenę z 30 dni”;

w skali roku wzrosły wyszukiwania porównań specyfikacji (+28%) i recenzji (+22%).

Polski konsument wchodzi w tegoroczny Black Friday jako bardzo świadomy, wręcz hiperracjonalny kupujący. Zamiast ulegać impulsom pod wpływem wielkich banerów z napisem »promocja«, najpierw weryfikuje, czy cena rzeczywiście spadła, porównuje specyfikacje i szuka konkretnych recenzji. Nie pyta już ogólnie o »tani telefon na Black Friday«, tylko zestawia konkretne modele jeden do jednego albo sprawdza rynek sprzętu odnowionego i używanego” – komentuje Magdalena Bornoś-Paciorek, Industry Manager w Google Polska.

Autor: Google/ Materiały prasowe

Technologia: konsola na czele, smartfon z „nazwiska”

Wśród haseł z dopiskiem „Black Friday” w ostatnich 30 dniach największym zainteresowaniem cieszy się PlayStation, tuż przed laptopami i telewizorami. Wszystkie trzy wyraźnie wyprzedzają ogólne zapytania o promocje na smartfony. To nie znaczy, że telefony wypadły z gry. Polacy szukają po prostu konkretnych modeli.

Najszybciej rosnące zapytania w ostatnim miesiącu:

Redmi 15: +375%;

Sony PlayStation: +212%;

MacBook: +176%;

iPhone 18 Pro: +97%.

Cała kategoria konsol i gier wzrosła o 24% rok do roku. W tym samym ujęciu konsola Nintendo Switch 2 zyskała 45%, a gra Grand Theft Auto VI aż 409%.

Autor: Google / Materiały prasowe

Sztuczna inteligencja, druk 3D i drugi obieg

Obok sprzętu rośnie zainteresowanie oprogramowaniem i technologicznymi hobby. Gemini Notebook zyskał w ostatnim miesiącu 82%, a Claude 336% rok do roku. Zapytania o drukarki 3D wzrosły w miesiąc o 64%. Rośnie również rynek wtórny. W elektronice z drugiego obiegu skok popularności notują OLX oraz CeX (+38% r/r).

Święta zaczynają się przed Black Friday

Dla wielu konsumentów Black Friday jest już pierwszym szczytem zakupów pod choinkę. W ciągu czterech tygodni wyszukiwania kalendarzy adwentowych wzrosły o 370%, a choinek o 185%. W ujęciu rocznym zainteresowanie Smykiem urosło o 743%, a Lidlem o 277%.

Zima widoczna jest też w koszykach modowych. Okrycia wierzchnie to najszybciej rosnąca kategoria zakupowa (+39% w miesiąc), z liderami takimi jak śniegowce (+104%) i kurtki puchowe (+80%).

Część budżetu wyprzedażowego Polacy przeznaczają także na doświadczenia. Wysokie zainteresowanie utrzymują zapytania „hotel Black Friday” oraz „loty Black Friday”.

Prezent z dokładnym adresem

Zmienia się też język wyszukiwania. Zamiast „pomysłu na prezent” Polacy wpisują pełne pytania z budżetem lub porównaniem marek, na przykład: „najlepsze na prezent dla chłopczyka 6 miesięcy do 100 zł” albo „co jest lepszym prezentem na święta iPhone czy Samsung”.

Wyszukiwarka stała się dla Polaków codziennym doradcą zakupowym. Pytania są niezwykle precyzyjne i konwersacyjne. Konsumenci nie chcą już ogólnych list z internetu, tylko konkretnej podpowiedzi dopasowanej do danej osoby i budżetu. Jednocześnie narzędzia AI przestały być ciekawostką, a stały się produktem, którego szuka się tak samo jak laptopa czy konsoli – podsumowuje Magdalena Bornoś-Paciorek, Industry Manager w Google Polska.

Black Friday 2026 w pigułce:

Blisko 4x więcej zapytań o „Black Friday” w pierwszej połowie listopada niż w październiku.

2x częściej niż rok temu sprawdzana jest „historia ceny”, po raz pierwszy częściej niż porównywarki cen.

Niemal 2 do 1 wygrywa „kod rabatowy” z ogólną „wyprzedażą”.

PlayStation, laptopy i telewizory prowadzą wśród technologicznych haseł z „Black Friday”.

+370% w miesiąc rosną wyszukiwania kalendarzy adwentowych.

+38% r/r rośnie zainteresowanie CeX, przy jednoczesnym skoku zainteresowania OLX.

Źródła danych: Google Trends oraz analiza Google „Holiday Shopping & Black Friday Search Trends 2026”, Polska, październik–listopad 2026. Dane dotyczące hasła „Black Friday”, kodów rabatowych i historii ceny obejmują okres do 13 listopada 2026 r.