Boże Narodzenie w różnych częściach świata może wyglądać zupełnie inaczej niż w Polsce, nawet jeśli wszędzie towarzyszą mu rodzinne spotkania i obdarowywanie bliskich.

W niektórych krajach ważną rolę odgrywają nietypowe potrawy, w innych zaskakujące zwyczaje związane z prezentami.

Są miejsca, w których świąteczne tradycje wywodzą się z dawnych wierzeń, lokalnego folkloru lub wydarzeń historycznych.

Niektóre zwyczaje mogą zaskoczyć, rozbawić, a nawet sprawić, że spojrzymy na własne święta z zupełnie innej perspektywy.

Japonia - świąteczny kurczak z popularnej sieci

Jednym z najbardziej nietypowych bożonarodzeniowych zwyczajów można spotkać w Japonii. W kraju, w którym Boże Narodzenie nie jest tradycyjnym świętem religijnym ani dniem ustawowo wolnym od pracy, dużą popularnością cieszy się świąteczny zestaw z kurczakiem z KFC. Zwyczaj ten nie jest pradawną tradycją, lecz efektem kampanii reklamowej z 1974 roku. Hasło zachęcające do jedzenia kurczaka w okresie świątecznym przyjęło się na tyle dobrze, że dla wielu rodzin stało się częścią grudniowych obchodów.

W okresie przedświątecznym zamówienia bywają składane z wyprzedzeniem, aby uniknąć kolejek i mieć pewność, że jedzenie będzie dostępne w wybranym terminie. Popularnym deserem jest także świąteczne ciasto z biszkoptem, bitą śmietaną i truskawkami. Trudno o większy kontrast z polskimi pierogami, barszczem i karpiem.

Tak wyglądały Święta Bożego Narodzenia w PRL. To był zupełnie inny świat_ESKA

Islandia - zamiast jednego Mikołaja jest trzynastu psotników

Na Islandii dzieci mogą liczyć na wizyty nie jednego, ale aż trzynastu bożonarodzeniowych postaci nazywanych Yule Lads. Według lokalnego folkloru są to figlarne istoty, które kolejno pojawiają się przed Bożym Narodzeniem. Dzieci zostawiają buty na parapetach, licząc na drobne upominki. Grzeczne mogą znaleźć w nich prezent, natomiast te, które narozrabiały, mogą otrzymać surowego ziemniaka. Każdy z trzynastu Yule Lads ma własny charakter i zwyczaje. Niektórzy podkradają jedzenie, inni robią hałas lub płatają domownikom figle. Islandzkie święta mają również wyjątkowo literacki akcent. Popularna jest tam tradycja Jólabókaflóð, czyli bożonarodzeniowego „zalewu książek”. Bliscy obdarowują się publikacjami, a następnie spędzają wieczór, czytając je przy gorącej czekoladzie lub innych świątecznych przysmakach.

Katalonia - prezenty z drewnianego pieńka

W Katalonii, regionie Hiszpanii, dzieci czekają na wyjątkowego świątecznego gościa. Tió de Nadal, nazywany również Caga Tió, to drewniany pień z namalowaną twarzą, często przykryty kocykiem i ozdobiony charakterystyczną czerwoną czapką. W wielu domach pojawia się już na początku grudnia. Dzieci „karmią” go przez kolejne dni, a w Wigilię przychodzi czas na najbardziej nietypową część zwyczaju.

Maluchy uderzają pień kijami, śpiewając tradycyjne piosenki. W odpowiedzi Tió ma „wydalać” słodycze i drobne prezenty, które wcześniej zostały ukryte pod kocykiem. Choć brzmi to dość osobliwie, dla wielu katalońskich rodzin jest to ważny element świątecznego folkloru.

Filipiny - gigantyczne świetlne dekoracje

Na Filipinach Boże Narodzenie jest obchodzone wyjątkowo uroczyście, a przygotowania do świąt mogą zaczynać się już na wiele tygodni przed grudniem. Jednym z najbardziej charakterystycznych symboli są parol, czyli kolorowe lampiony w kształcie gwiazdy. Mają przypominać o Gwieździe Betlejemskiej i symbolizować światło oraz nadzieję. Szczególnie znane są ogromne lampiony prezentowane podczas Giant Lantern Festival w mieście San Fernando. Niektóre konstrukcje osiągają imponujące rozmiary, a ich światła tworzą skomplikowane, zmieniające się wzory. Przygotowanie takich dekoracji wymaga dużej precyzji i zaangażowania wielu osób. To nie tylko świąteczna ozdoba, ale również ważna część lokalnej tradycji i rzemiosła.

Święta mogą mieć wiele twarzy

Japoński kurczak, islandzcy psotnicy, kataloński pień rozdający słodycze i filipińskie świetlne widowiska pokazują, jak różnorodne mogą być świąteczne zwyczaje. Choć na świecie Boże Narodzenie przybiera wiele form, często łączy je podobna idea: spędzanie czasu z bliskimi, pielęgnowanie tradycji i tworzenie wyjątkowej atmosfery. Niektóre zwyczaje mogą wydawać się nam dziwne, ale dla mieszkańców tych krajów są czymś zupełnie naturalnym.