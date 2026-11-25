Przed Black Friday w kategoriach lifestyle’owych Polacy najchętniej wpisują w wyszukiwarkę hasła związane z butami oraz perfumami, ale tuż za nimi mocno przyspieszają wyszukiwania hoteli i lotów. Z danych Google wynika też, że w tym roku zmieniliśmy sposób szukania prezentów: zamiast ogólnych pomysłów zadajemy wyszukiwarce bardzo osobiste, konkretne pytania dopasowane do pasji i charakteru obdarowywanej osoby.

Zima w szafach i niegasnący apetyt na wyjazdy

Okrycia wierzchnie to najszybciej rosnąca kategoria zakupowa przed tegorocznym Black Friday w Polsce (+39% w ostatnim miesiącu). Chłodniejsza aura sprawia, że nie czekamy na przypadek – w ciągu ostatnich czterech tygodni najmocniej rosły wyszukiwania śniegowców (+104%), kurtek puchowych (+80%), szalików (+76%) i płaszczy (+74%), a wśród marek modowych przed wyprzedażami liderują Zalando (+86%), Victoria’s Secret (+84%) i Ochnik (+63%).

Autor: Google / Materiały prasowe

Co ciekawe, podobnie jak przed rokiem, Polacy w listopadzie nie myślą wyłącznie o rzeczach materialnych. Obok butów i perfum bardzo wysokie zainteresowanie utrzymują wyszukiwania związane z podróżami – szczególnie „hotel Black Friday” oraz „loty Black Friday”, co potwierdza, że część budżetu wyprzedażowego wciąż chętnie przeznaczamy na wyjazdy i doświadczenia.

Uroda: viralowe paznokcie i „mały luksus” pod choinkę

W kategoriach kosmetycznych widać wyraźny podział na trendy napędzane mediami społecznościowymi oraz eleganckie prezenty z wyższej półki. Prawdziwym fenomenem jest “nail art”, który urósł o 93% w ostatnim miesiącu i ponad dziesięciokrotnie rok do roku (+1112%), a także marka Rhode Skin (+113% w miesiąc, +599% r/r).

Autor: Google / Materiały prasowe

Obok marek drogeryjnych (Isana +48%, Super-Pharm +39%) Polacy przed listopadowymi promocjami mocno interesują się luksusowymi markami prezentowymi – w ostatnim miesiącu wyraźnie urosły YSL (+77%) i Chanel (+48%), a w skali roku MAC Cosmetics (+156%), Valentino (+87%) i Prada (+80%). W kategorii fitness i suplementacji uwagę zwraca także rosnące zainteresowanie kreatyną (+53% r/r).

Listopadowy koszyk beauty to jednak nie tylko wielkie wyjścia i luksusowe flakony, ale też codzienna regeneracja m.in. przed mrozem. W ostatnim miesiącu wyraźnie przyspieszyły poszukiwania produktów pielęgnacyjnych do twarzy i ciała: balsamów do ust (+31% m/m), błyszczyków (+30% m/m), kremów do rąk (+24% m/m). W makijażu na pierwszy plan w ujęciu rocznym wysuwają się konturówki do ust (+29% r/r) i róże do policzków (+39% r/r), co idzie w parze ze wzrostami marek takich jak Estée Lauder (+34% m/m), Sephora (+25% m/m) oraz Kiko Milano (+20% m/m).

Autor: Google / Materiały prasowe

Prezenty pisane pełnym zdaniem

Największą zmianą w tegorocznych danych jest jednak język, jakim Polacy szukają prezentów. Zamiast wpisywać „prezent dla mamy” czy „pomysł na prezent”, traktujemy wyszukiwarkę jak osobistego doradcę, który pomoże rozstrzygnąć dylemat.

Widzimy wyraźną zmianę w tym, jak użytkownicy korzystają z wyszukiwarki przed świętami. Pytania stały się niezwykle precyzyjne i konwersacyjne – od porównań dwóch konkretnych marek perfum po szukanie podarunku dla kogoś o bardzo niszowym hobby. Konsumenci nie chcą już ogólnych list z internetu, tylko konkretnej podpowiedzi dopasowanej do danej osoby i budżetu – podkreśla Magdalena Bornoś-Paciorek, Industry Manager w Google Polska.

Przykłady zapytań Polaków z ostatniego miesiąca:

„co lepsze na prezent Rituals czy Yves Rocher”

„które perfumy są lepsze na prezent dla mamy Giorgio Armani Si Passione czy Prada Paradoxe Virtual Flower”

„bawełniany szalik dla osoby mieszkającej w Paryżu. czy to dobry prezent”

„jaki prezent dla kogoś kto lubi fotografować ptaki”

„najlepszy prezent dla piłkarza na święta, który ma bardzo dużo koszulek, korków i piłek”

Źródło danych: Google Trends oraz analiza Google „Holiday Shopping & Black Friday Search Trends 2026”, Polska, październik–listopad 2026.