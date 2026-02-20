Rozsyp to wokół truskawek w marcu. Ślimaki będą omijać je szerokim łukiem

Odkryj tani i ekologiczny sposób na ochronę truskawek.

Dowiedz się, dlaczego marzec to idealny moment na rozpoczęcie walki ze ślimakami.

Sprawdź, jak wykorzystać to, co zazwyczaj wyrzucasz, dla dobra swojego ogrodu.

Zapewnij swoim truskawkom zdrowy wzrost i obfite plony bez chemii.

Wystarczy jeden prosty trik, by zadbać o swoje plony. Co więcej, nic o nie kosztuje, jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i zapylaczy, a przy tym naprawdę skuteczny. Jeśli zastosujesz go już w marcu, Twoje truskawki odwdzięczą się zdrowym wzrostem i obfitymi, niepodziurawionymi owocami.

Naturalna bariera, której ślimaki nie znoszą

Wystarczy coś, co większość z nas i tak wyrzuca do kosza. Skorupki jaj, dokładnie wysuszone i drobno pokruszone, tworzą ostrą, chropowatą barierę. Ślimaki mają bardzo delikatne ciało i poruszanie się po takich powierzchniach jest dla nich nieprzyjemne, a wręcz bolesne. Gdy rozsypiesz skorupki wokół kęp truskawek, szkodniki zaczną je omijać szerokim łukiem, wybierając łatwiejszą drogę w inne części ogrodu.

Dlaczego właśnie marzec jest najlepszym momentem?

Rozsypywanie skorupek już w marcu działa profilaktycznie. Truskawki zaczynają wypuszczać nowe liście, a ślimaki dopiero wychodzą z zimowych kryjówek. Jeśli zabezpieczysz rośliny odpowiednio wcześnie, ograniczysz problem, zanim na dobre się rozkręci. To ważne, bo późniejsze zwalczanie ślimaków bywa znacznie trudniejsze i często wymaga powtarzania zabiegów.

Skorupki powinny być bardzo drobno pokruszone. Nie w duże kawałki, ale niemal jak gruby żwir. Rozsyp je dookoła każdej rośliny, tworząc wyraźny pierścień ochronny. Po obfitych deszczach warto dosypać nową warstwę, ponieważ wilgoć z czasem wygładza ostre krawędzie. Dodatkowy plus? Skorupki stopniowo wzbogacają glebę w wapń, co korzystnie wpływa na kondycję truskawek.

