Rozsyp to wokół truskawek w marcu. Ślimaki będą omijać je szerokim łukiem

- Odkryj tani i ekologiczny sposób na ochronę truskawek.
- Dowiedz się, dlaczego marzec to idealny moment na rozpoczęcie walki ze ślimakami.
- Sprawdź, jak wykorzystać to, co zazwyczaj wyrzucasz, dla dobra swojego ogrodu.
- Zapewnij swoim truskawkom zdrowy wzrost i obfite plony bez chemii.
Wystarczy jeden prosty trik, by zadbać o swoje plony. Co więcej, nic o nie kosztuje, jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i zapylaczy, a przy tym naprawdę skuteczny. Jeśli zastosujesz go już w marcu, Twoje truskawki odwdzięczą się zdrowym wzrostem i obfitymi, niepodziurawionymi owocami.
Naturalna bariera, której ślimaki nie znoszą
Wystarczy coś, co większość z nas i tak wyrzuca do kosza. Skorupki jaj, dokładnie wysuszone i drobno pokruszone, tworzą ostrą, chropowatą barierę. Ślimaki mają bardzo delikatne ciało i poruszanie się po takich powierzchniach jest dla nich nieprzyjemne, a wręcz bolesne. Gdy rozsypiesz skorupki wokół kęp truskawek, szkodniki zaczną je omijać szerokim łukiem, wybierając łatwiejszą drogę w inne części ogrodu.
Dlaczego właśnie marzec jest najlepszym momentem?
Rozsypywanie skorupek już w marcu działa profilaktycznie. Truskawki zaczynają wypuszczać nowe liście, a ślimaki dopiero wychodzą z zimowych kryjówek. Jeśli zabezpieczysz rośliny odpowiednio wcześnie, ograniczysz problem, zanim na dobre się rozkręci. To ważne, bo późniejsze zwalczanie ślimaków bywa znacznie trudniejsze i często wymaga powtarzania zabiegów.
Skorupki powinny być bardzo drobno pokruszone. Nie w duże kawałki, ale niemal jak gruby żwir. Rozsyp je dookoła każdej rośliny, tworząc wyraźny pierścień ochronny. Po obfitych deszczach warto dosypać nową warstwę, ponieważ wilgoć z czasem wygładza ostre krawędzie. Dodatkowy plus? Skorupki stopniowo wzbogacają glebę w wapń, co korzystnie wpływa na kondycję truskawek.
