Ziemiórki zaatakowały Twoje rośliny? Zalej wrzątkiem i wlej do doniczki. Pozbędziesz się ziemiórek raz na zawsze

Latające wokół doniczek czarne muszki to ziemiórki – uciążliwi goście, którzy mogą zaszkodzić twojej domowej florze.

O ile dorosłe owady tylko irytują, to ich larwy są prawdziwymi wandalami podgryzającymi korzenie roślin.

Zanim wydasz pieniądze na chemię, daj szansę naturze i wypróbuj prosty trik z kuchennej szafki.

Sprawdź, jak popularne zioło może stać się twoim sojusznikiem w walce o zdrowie kwiatów!

Muszki w doniczkach to zgroza. Jak zwalczyć ziemiórki z roślin?

Ziemiórki to niewielkie, czarne muszki, które potrafią zamienić życie każdego roślinomaniaka w mały koszmar. Jak rozpoznać, że mamy inwazję? Wystarczy zrobić szybki test i delikatnie poruszyć doniczką. Jeśli w powietrze wzbije się chmara owadów, diagnoza jest niestety prosta – to ziemiórki. Choć dla nas są nieszkodliwe, ich obecność w salonie bywa mocno irytująca. Prawdziwy dramat rozgrywa się jednak pod powierzchnią ziemi. To tam żerują larwy, które podgryzają korzenie, sprawiając, że roślina marnieje. Często te małe szkodniki trafiają do nas "w gratisie" wraz z nowymi okazami ze sklepu, które mają już w podłożu jaja. Gdy tylko zauważysz latające ziemiórki, musisz działać błyskawicznie, zanim zaatakują resztę twoich roślin. Zamiast od razu sięgać po sklepowe pestycydy, warto wypróbować domowe metody, a w szczególności napar z rumianku.

Domowy sposób na ziemiórki w doniczkach. Napar z rumianku

W walce z tymi uciążliwymi lokatorami warto postawić na sprawdzone, babcine metody. Rumianek, który kojarzymy głównie z herbatką na uspokojenie, okazuje się być potężną bronią w ogrodniczym arsenale. Jego intensywny napar uderza zarówno w latające muszki, jak i larwy ukryte w glebie. Przepis na ten eliksir jest banalnie prosty i tani. Wystarczy przygotować cztery czubate łyżki suszonego rumianku i zalać je pół litra wrzątku. Całość odstawiamy do ostygnięcia, a następnie odcedzamy fusy. Tak przygotowanym płynem podlewamy rośliny, które padły ofiarą inwazji.

Zwalczanie ziemiórek w roślinach rumiankiem. Jak działa na szkodniki?

Kluczem do sukcesu jest systematyczność. Jednorazowa akcja może nie wystarczyć, ale regularne podlewanie roślin naparem z rumianku potrafi zdziałać cuda. Dlaczego to w ogóle działa? Otóż rumianek posiada właściwości owadobójcze i odstraszające, głównie dzięki zawartości azadirachtyny oraz specyficznych olejków eterycznych. Azadirachtyna to substancja, która miesza w cyklu rozwojowym owadów, hamując ich wzrost i zdolność do rozmnażania. Z kolei olejki eteryczne działają jak naturalny odstraszacz, zniechęcając dorosłe osobniki do przebywania w pobliżu twoich doniczek.

