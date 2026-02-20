Wymieszaj te 2 składniki i spryskaj zatłuszczony okap. Stary brud zniknie

Okap to tarcza twojej kuchni, ale bez regularnego czyszczenia traci swoją moc i przestaje być bezpieczny.

Zalegający tłuszcz to nie tylko brzydki widok, ale realne ryzyko pożaru, którego lepiej unikać.

Nie musisz biegać do sklepu po drogą chemię – skuteczny środek zrobisz we własnym zakresie.

Przywrócenie blasku urządzeniu jest prostsze niż myślisz i zajmie ci dosłownie chwilę.

Wymieszaj z ciepłą wodą 1:1 i spryskaj zatłuszczony okap kuchenny

Okap to cichy bohater każdego gotowania – pochłania zapachy i chroni meble przed tłustym osadem. Niestety, sam często obrywa rykoszetem i wymaga naszej uwagi, by działać na pełnych obrotach. Zaniedbany sprzęt nie tylko wygląda fatalnie, ale może stwarzać zagrożenie pożarowe. Jak często zatem powinniśmy czyścić okap kuchenny? Przyjmuje się, że filtry należy czyścić co 2-4 tygodnie, natomiast te węglowe wymieniać raz na kilka miesięcy. Jeśli zapomnimy o regularności, późniejsze domywanie zamieni się w prawdziwy trening siłowy. Wówczas warto sięgnąć po sprawdzone, domowe metody.

Domowy płyn odtłuszczający do okapu

Przepis na sukces w walce z lepkim tłuszczem jest banalnie prosty i opiera się na duecie, który znajdziecie w każdej kuchni: wodzie i occie. Aby przygotować miksturę, wymieszaj oba składniki w butelce z atomizerem w proporcji 1:1 – na przykład pół litra wody i tyle samo octu spirytusowego. Następnie solidnie spryskaj urządzenie i przetrzyj miękką gąbką. W przypadku uporczywych zabrudzeń na kratkach filtra warto zastosować okład z ręczników papierowych nasączonych roztworem i zostawić na kilka minut. Ocet z łatwością rozpuszcza tłusty nalot z okapu.

