Ile to jest 13+4(13+4)-4=? Tylko geniusz obliczy w mniej niż 10 sekund

Nie od dziś wiadomo, że nasz mózg, podobnie, jak nasze ciało potrzebuje regularnej aktywności. W dzisiejszym świecie, gdzie informacje zalewają nas z każdej strony, a technologia wyręcza nas w wielu zadaniach, łatwo zapomnieć o regularnym treningu dla naszego mózgu. Matematyczne łamigłówki to doskonały sposób, by utrzymać umysł w dobrej kondycji, poprawić koncentrację i wzmocnić nasze "szare komórki". Rozwiązywanie matematycznych łamigłówek to jak rozgrzewka dla mózgu. Wymaga od nas aktywnego myślenia, analizowania problemu i szukania różnych rozwiązań. Ta stymulacja pobudza neurony do pracy, tworząc nowe połączenia i wzmacniając istniejące. Jak wiadomo, im więcej połączeń neuronowych, tym sprawniej działa nasz mózg. Warto zatem każdego dnia poświęcić nawet krótką chwilę i potrenować swój umysł.

Zobacz także: Ile to jest 4 x 4 + 4 x 4 + 4 – 4 x 4 = ? Wydaje się być proste, ale spróbuj policzyć bez kalkulatora!

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Ile to jest 13+4(13+4)-4=? Policz w mniej niż 10 sekund bez użycia kalkulatora

W matematyce niezwykle ważne są reguły. Ich nieznajomość może bardzo skomplikować nam życie. Jeśli uważnie słuchaliście na lekcjach matematyki w podstawówce, nie powinniście mieć najmniejszych problemów z rozwiązaniem tego zadania. Czy już udało wam się podać poprawną odpowiedź? Jeśli nie, poniżej znajdziecie małą podpowiedź.

Ile to jest 13 + 4(13 + 4) - 4 = ? - rozwiązanie równania krok po kroku:

Rozpoczynamy od wykonania działania w nawiasie:

13 + 4 = 17

Teraz nasze równanie wygląda tak:

13 + 4(17) - 4 = ?

Teraz wykonujemy mnożenie:

4 ⋅ 17 = 68

Nasze równanie wygląda teraz następująco:

13 + 68 - 4 = ?

Teraz należy wykonać dodawanie:

13 + 68 = 81

Po tym działaniu nasze równanie wygląda tak:

81 - 4 = ?

Na końcu wykonujemy odejmowanie:

81 - 4 = 77

Poprawna odpowiedź, to 77.

Czy taki wynik udało wam się uzyskać? Jeśli tak, należą wam się gratulacje!

Arcytrudny quiz z geografii. To prawda, czy fałsz? Tylko wybitne umysły zdobędą 100% Pytanie 1 z 15 Z Wielkiej Brytanii do Francji da się dojechać samochodem Prawda Fałsz Następne pytanie