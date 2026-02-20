Ile to jest 13+4(13+4)-4=? Tylko geniusz obliczy w mniej niż 10 sekund

Justyna Klorek
2026-02-20 15:37

Rozwiązywanie matematycznych łamigłówek doskonale stymuluje nasz mózg, dlatego warto regularnie się nimi zajmować. Jesteście gotowi na nowe wyzwanie? Jeśli tak, spróbujcie obliczyć, ile wynosi 13+4(13+4)-4=?, w czasie krótszym niż 10 sekund.

Autor: stockking/Freepik/ Freepik.com

Nie od dziś wiadomo, że nasz mózg, podobnie, jak nasze ciało potrzebuje regularnej aktywności. W dzisiejszym świecie, gdzie informacje zalewają nas z każdej strony, a technologia wyręcza nas w wielu zadaniach, łatwo zapomnieć o regularnym treningu dla naszego mózgu. Matematyczne łamigłówki to doskonały sposób, by utrzymać umysł w dobrej kondycji, poprawić koncentrację i wzmocnić nasze "szare komórki". Rozwiązywanie matematycznych łamigłówek to jak rozgrzewka dla mózgu. Wymaga od nas aktywnego myślenia, analizowania problemu i szukania różnych rozwiązań. Ta stymulacja pobudza neurony do pracy, tworząc nowe połączenia i wzmacniając istniejące. Jak wiadomo, im więcej połączeń neuronowych, tym sprawniej działa nasz mózg. Warto zatem każdego dnia poświęcić nawet krótką chwilę i potrenować swój umysł.

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Ile to jest 13+4(13+4)-4=? Policz w mniej niż 10 sekund bez użycia kalkulatora

W matematyce niezwykle ważne są reguły. Ich nieznajomość może bardzo skomplikować nam życie. Jeśli uważnie słuchaliście na lekcjach matematyki w podstawówce, nie powinniście mieć najmniejszych problemów z rozwiązaniem tego zadania. Czy już udało wam się podać poprawną odpowiedź? Jeśli nie, poniżej znajdziecie małą podpowiedź.

Ile to jest 13 + 4(13 + 4) - 4 = ? - rozwiązanie równania krok po kroku:

  • Rozpoczynamy od wykonania działania w nawiasie:

13 + 4 = 17

  • Teraz nasze równanie wygląda tak:

13 + 4(17) - 4 = ?

  • Teraz wykonujemy mnożenie:

4 ⋅ 17 = 68

  • Nasze równanie wygląda teraz następująco:

13 + 68 - 4 = ?

  • Teraz należy wykonać dodawanie:

13 + 68 = 81

  • Po tym działaniu nasze równanie wygląda tak:

81 - 4 = ?

  • Na końcu wykonujemy odejmowanie:

81 - 4 = 77

Poprawna odpowiedź, to 77.

Czy taki wynik udało wam się uzyskać? Jeśli tak, należą wam się gratulacje!

