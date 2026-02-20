Ten składnik w jogurcie może podnosić apetyt zamiast go hamować. Uważaj na niego

Jogurt nie zawsze syci: Nie każdy jogurt pomaga kontrolować głód.

Skład ma znaczenie: Dodatki w jogurcie mogą wpływać na apetyt.

Wpływ na glukozę: Niektóre jogurty powodują wahania poziomu glukozy.

Wybieraj naturalnie: Najlepszy jogurt to ten bez zbędnych dodatków.

Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda niewinnie. Kolorowe opakowania, hasła o fit stylu życia, owoce na etykiecie i obietnica lekkości. Jednak okazuje się, że skład bywa zupełnie inny, niż się spodziewamy. To właśnie jeden popularny dodatek sprawia, że jogurt przestaje być sycącą przekąską, a zaczyna działać jak produkt, po którym apetyt rośnie zamiast maleć.

Uczucie sytości zależy nie tylko od kalorii, ale też od tego, jak produkt wpływa na poziom glukozy we krwi i hormony regulujące apetyt. Gwałtowny wzrost cukru, a potem jego szybki spadek to prosty przepis na wilczy głód. I właśnie tutaj pojawia się problem wielu popularnych jogurtów, zwłaszcza tych owocowych, deserowych czy dla dzieci.

Dlaczego po jogurcie czasem szybko robisz się głodny?

Gdy organizm dostaje łatwo przyswajalne węglowodany, bardzo szybko je trawi. Efekt? Krótkotrwała energia, po której pojawia się senność i silna ochota na coś słodkiego lub tłustego. Zamiast stabilnej sytości dostajemy huśtawkę apetytu.

Główny winowajca

Składnikiem, który najczęściej odpowiada za wzrost apetytu po jogurcie, jest dodany cukier. Czasem ukryty pod nazwami takimi jak syrop glukozowo-fruktozowy, sacharoza, fruktoza czy koncentrat soku owocowego. W wielu jogurtach smakowych jego ilość dorównuje, a bywa że przewyższa tę w słodzonych napojach.

Cukier nie daje długotrwałego uczucia sytości. Wręcz przeciwnie, powoduje szybki wyrzut insuliny, po którym poziom glukozy spada, a mózg wysyła sygnał "zjedz coś jeszcze”. W efekcie po jogurcie, który miał być lekką przekąską, już po godzinie odczuwasz głód, a apetyt staje się trudniejszy do opanowania.

Jeśli chcesz, aby jogurt faktycznie pomagał kontrolować apetyt, sięgaj po jogurt naturalny bez dodatku cukru, najlepiej gęsty i bogaty w białko. To właśnie białko oraz tłuszcz spowalniają trawienie i dają uczucie sytości na dłużej. Smak możesz poprawić samodzielnie, dodając świeże owoce, garść orzechów, nasiona chia lub płatki owsiane.

Czytaj etykiety i nie sugeruj się hasłami "fit” i "light”. Im krótszy skład, tym lepiej. Jogurt, który ma hamować apetyt, nie powinien działać jak deser

