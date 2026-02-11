Ważna data dla ogrodników. Wtedy najlepiej sadzić pomidory i paprykę

Ogrodnicy rozpoczynają sezon wiosenny od wysiewu nasion pomidorów i papryki, popularnych, ale wymagających warzyw.

Pomidory i papryka to warzywa ciepłolubne, dlatego kluczowe jest sadzenie ich do gruntu po "zimnych ogrodnikach" i "zimnej Zośce".

Uprawa zaczyna się od wysiewu nasion w domu, aby zapewnić ciepło i ochronę przed przymrozkami.

Przed wysadzeniem do gruntu ważne jest hartowanie roślin, a połączenie wczesnego wysiewu i cierpliwości gwarantuje obfite plony.

Każdy ogrodnik doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że pomidory i papryka to warzywa ciepłolubne, które nie tolerują niskich temperatur, zimnej gleby ani gwałtownych zmian pogody. W przeciwieństwie do sałaty czy rzodkiewki nie nadają się do wczesnowiosennego sadzenia w gruncie. Ich rozwój przebiega najlepiej wtedy, gdy dni są już długie, noce ciepłe, a temperatura gleby stabilna. Zbyt wczesne wysadzenie może sprawić, że rośliny przestaną rosnąć, staną się podatne na choroby lub całkowicie zmarnieją.

To właśnie dlatego tak ważne jest rozróżnienie dwóch etapów uprawy: wysiewu oraz sadzenia do gruntu. Wielu początkujących ogrodników popełnia błąd, myśląc, że skoro warzywa można siać wcześniej, to równie wcześnie można je posadzić na zewnątrz. Tymczasem uprawa pomidorów i papryki zaczyna się często na długo przed pojawieniem się stabilnej wiosny na przykład na parapetach, w miniszklarenkach lub pod osłonami.

W domowych warunkach rośliny mają zapewnione ciepło, światło i ochronę przed przymrozkami, co pozwala im spokojnie budować system korzeniowy i pierwsze liście. Dopiero gdy sadzonki są silne, a pogoda sprzyjająca, można myśleć o kolejnym kroku. Ogromne znaczenie ma też obserwowanie prognoz pogody oraz lokalnych warunków, nawet kilka chłodnych nocy potrafi zniweczyć tygodnie pielęgnacji.

Zobacz też: Masz problemy z cholesterolem? Tę roślinę musisz mieć w domu!

Rozmowy od serca 4: Dzieciństwo | Radio ESKA

Kiedy sadzić pomidory i paprykę?

Jeśli chodzi o konkretne terminy, ogrodnicy od lat kierują się sprawdzoną zasadą związaną z tzw. zimnymi ogrodnikami i zimną Zośką. To okres przypadający między 12 a 15 maja, kiedy statystycznie w Polsce mogą jeszcze występować nocne przymrozki. Właśnie dlatego za najbezpieczniejszą datę sadzenia pomidorów i papryki do gruntu uznaje się czas po 15 maja.

Po tym terminie ryzyko gwałtownych spadków temperatur wyraźnie maleje, a gleba jest już na tyle nagrzana, by rośliny mogły się prawidłowo przyjąć. W cieplejszych regionach kraju lub w osłoniętych ogrodach niektórzy decydują się na sadzenie kilka dni wcześniej, jednak zawsze wiąże się to z ryzykiem.

Zupełnie inaczej wygląda kwestia wysiewu nasion. W domu pomidory i paprykę można wysiewać dużo wcześniej, bez obaw o pogodę. Pomidory zazwyczaj sieje się od lutego do początku marca, natomiast paprykę nawet w styczniu lub lutym, ponieważ potrzebuje więcej czasu na rozwój. Dzięki temu w maju sadzonki są już dobrze wyrośnięte i gotowe do przeniesienia na zewnątrz.

Przed wysadzeniem do gruntu niezwykle ważne jest jednak hartowanie roślin, czyli stopniowe przyzwyczajanie ich do warunków zewnętrznych. Proces ten najlepiej rozpocząć na około tydzień przed planowaną datą sadzenia. To właśnie połączenie wczesnego wysiewu w domu i cierpliwego czekania z wysadzeniem do gruntu po 15 maja daje najlepsze efekty i przekłada się na zdrowe, obficie plonujące rośliny przez całe lato.

Zobacz galerię: Rośliny na balkon. Które kwiaty sprawdzą się idealnie?