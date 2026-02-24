Przypalona blacha w piekarniku to przeszłość. Ten składnik z obiadu zdziała cuda

Walka z przypaloną blachą nie musi kończyć się porażką, a pomoc znajdziesz we własnej kuchni.

Instagramowa ekspertka podzieliła się metodą, która bije na głowę drogą chemię.

Wystarczy jeden, tani produkt spożywczy, by twoje naczynia odzyskały dawny blask bez zbędnego wysiłku.

Przypalony tłuszcz kontra domowe sposoby na czyszczenie blachy

Nie ma co ukrywać, że czyszczenie piekarnika to dla wielu z nas droga przez mękę. Choć pieczenie ciast czy mięs to czysta przyjemność, to widok brudnej blachy potrafi skutecznie popsuć humor. Niestety, tłuszcz i resztki jedzenia uwielbiają przywierać do powierzchni, a im dłużej zwlekamy z myciem, tym mocniej „wgryzają” się w materiał. Efekt? Przy kolejnym uruchomieniu urządzenia w kuchni unosi się nieprzyjemny zapach spalenizny. Zanim jednak wytoczysz ciężkie działa w postaci żrących detergentów, warto wypróbować patent, który podbija serca pań domu.

Czyszczenie blachy piekarnika ziemniakiem i solą

Rozwiązanie tego brudnego problemu zaserwowała na swoim profilu Olga Krasiwska, znana ekspertka od porządków. Okazuje się, że do walki z przypalonym brudem wystarczy połówka surowego ziemniaka i odrobina soli. Procedura jest dziecinnie prosta: najpierw opłucz blachę ciepłą wodą. Następnie posyp przekrojone warzywo solą i zacznij pocierać nim zabrudzoną powierzchnię, wykonując koliste ruchy. Ten duet działa jak naturalny peeling – spalenizna zacznie odchodzić niemal sama. Na koniec wystarczy spłukać całość i przemyć płynem do naczyń. Blacha będzie lśnić jak nowa!

Kompleksowe czyszczenie piekarnika

Warto pamiętać, że blacha to nie wszystko. Przynajmniej raz w miesiącu należy zafundować urządzeniu generalne porządki. Jeśli twój sprzęt nie ma funkcji samoczyszczenia, z pomocą przyjdzie niezawodna soda oczyszczona. Wyjmij ruchome elementy, namocz je i wyszoruj. Co ciekawe, wiele osób zapomina o szybie. Większość piekarników posiada specjalny przycisk przy zawiasach, który pozwala zwolnić blokadę i wyjąć szkło. Dzięki temu dokładnie umyjesz każdą szczelinę, a twoje wypieki będą widoczne jak na dłoni.

