Piekarnik sam się wyczyści. Wystarczy, że zrobisz to przed snem

Uciążliwe czyszczenie: Piekarnik brudzi się trudno usuwalnym tłuszczem i resztkami.

Wystarczą dwa produkty, które zmiękczają i rozpuszczają zabrudzenia, neutralizują zapachy.

Łatwe czyszczenie: Rano wystarczy przetrzeć, ewentualnie użyć sody.

Podczas pieczenia tłuszcz i resztki jedzenia osiadają na ściankach i dnie piekarnika. Wysoka temperatura sprawia, że zanieczyszczenia dosłownie się przypiekają, tworząc twardą, lepką warstwę. Im dłużej zwlekasz z czyszczeniem, tym trudniej ją usunąć. Do tego dochodzi zapach, który przenika do kolejnych potraw. Nic dziwnego, że wiele osób szuka prostszych, domowych sposobów.

Przypalony tłuszcz, zaschnięte resztki jedzenia i nieprzyjemny zapach po otwarciu drzwiczek to zmora wielu osób.

Jak czyścić piekarnik?

Wieczorem, gdy piekarnik jest już zimny, wstaw do niego naczynie żaroodporne wypełnione gorącą wodą z dodatkiem octu lub soku z cytryny. Wystarczy około 1-2 szklanek wody i pół szklanki octu albo sok z jednej dużej cytryny. Następnie zamknij drzwiczki piekarnika i idź spać. Jednak uwaga! Zrób to bez włączania urządzenia, bez szorowania.

Czyszczenie piekarnika nigdy nie było tak proste

Para wodna stopniowo osiada na zabrudzeniach, zmiękczając przypalony tłuszcz i zaschnięte resztki. Ocet lub cytryna rozpuszczają osady i neutralizują zapachy. Przez kilka godzin, gdy ty odpoczywasz, piekarnik "pracuje" za ciebie. Rano wystarczy przetrzeć wnętrze wilgotną ściereczką lub gąbką, a brud zacznie schodzić niemal sam.

Wiele osób nie wierzy, że to takie proste do momentu, aż spróbuje. Po nocy z parą wodną zabrudzenia są wyraźnie luźniejsze, a niektóre znikają bez żadnego wysiłku. Co ważne, ten sposób jest bezpieczny, tani i nie wymaga stosowania agresywnych detergentów, które mogą podrażniać drogi oddech.

Jeśli piekarnik jest bardzo zaniedbany, po porannym przetarciu możesz dodatkowo posypać gąbkę odrobiną sody oczyszczonej i delikatnie doczyścić newralgiczne miejsca. Nie musisz jednak używać siły – resztki powinny odejść bez problemu. Warto też powtarzać ten trik regularnie, np. raz w miesiącu.

