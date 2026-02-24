Ślimaki opanowały twój ogród? Wymieszaj z kawą i rozsyp, a znikną na dobre

Ślimaki to żarłoczne szkodniki, które potrafią szybko zniszczyć uprawy i rośliny ozdobne w ogrodzie.

Szczególnie niebezpieczne są inwazyjne ślimaki bez muszli, które szybko się rozmnażają i żerują bez przerwy.

Odkryj prosty, domowy sposób na pozbycie się ślimaków, który je odstraszy i uniemożliwi przemieszczanie!

Ślimaki potrafią skutecznie uprzykrzyć życie każdemu ogrodnikowi. Choć są niewielkie i niepozorne, w krótkim czasie mogą zniszczyć grządki warzywne, młode sadzonki i rośliny ozdobne. Ślimaki zjadają liście, kwiaty, owoce i warzywa, powodując poważne uszkodzenia roślin. Szczególnie upodobały sobie młode, delikatne rośliny, takie jak sałata, kapusta, truskawki i aksamitki. W dodatku ślimaki rozmnażają się bardzo szybko, co sprawia, że ich populacja w ogrodzie może gwałtownie wzrosnąć. Niezwykle groźne są ślimaki bez muszli, takie jak Arion vulgaris, które w Polsce pojawiły się kilkanaście lat temu i w sprzyjających warunkach rozmnażają się bardzo szybko i żerują niemal bez przerwy, niszcząc nasze uprawy oraz kwiatowe rabaty. Na szczęście istnieje domowy sposób, jak pozbyć się ich z naszego ogrodu i cieszyć się pięknymi i bujnymi warzywami i kwiatami.

#MuratorOgroduje: Skuteczne sposoby na ślimaki w ogrodzie

Jak pozbyć się ślimaków? Wymieszaj i rozsyp na grzędach, a skutecznie je przegonisz

Wilgotna pogoda, częste opady i gęsto zasadzone rośliny sprzyjają obecności ślimaków. Wystarczy kilka deszczowych dni, by populacja w ogrodzie wyraźnie wzrosła, a co za tym idzie, z jeszcze większą siłą niszczyła nasze uprawy. Zanim jednak sięgniesz po chemiczne preparaty, warto wypróbować naturalne sposoby. Oczywiście możesz zebrać szkodniki, jednak jest to niezwykle czasochłonna metoda. Ślimaki pojawiają się, gdy w ogrodzie jest wilgotno, gdyż takie powierzchnie ułatwiają im przemieszczanie się. Dlatego, aby się ich pozbyć, wystarczy posypać ziemię wokół grzędy lub rabaty mieszanką kawy, której zapachu ślimaki nie znoszą, z drobno zmielonym popiołem. Ten szorstki proszek uniemożliwi im przemieszczanie się, a dodatkowo popiół wzbogaci glebę w drogocenny potas i wapń. Do kawy możesz dodać także wióry lub trociny drzewne. Ich szorstka struktura sprawi, że mięczaki nie będą chciały się po niej poruszać. Dodatkowo trociny wysuszą glebę, co również zmniejszy jej poślizg dla ślimaków.