Nie wyrzucaj do kosza. Weź 2 łyżki, zmieszaj z wodą i podlej tuje. Zapewnisz im naturalne wsparcie

Tuje to popularne rośliny w polskich ogrodach, cenione za całoroczną zieleń i łatwość uprawy, idealne na żywopłoty.

Po zimie wymagają jednak wzmocnienia, aby odzyskać bujny wygląd i zdrowie.

Odkryj prosty, domowy sposób na odżywienie tui, wykorzystując tylko dwa składniki, które masz w kuchni!

Tuje swoją popularność zawdzięczają przede wszystkim funkcjonalności i przewidywalności w uprawie. Tuja jest rośliną stosunkowo mało wymagającą. Dobrze adaptuje się do różnych warunków glebowych i klimatycznych, co czyni ją idealną dla początkujących ogrodników. Szczególnie popularne odmiany, takie jak "Smaragd"czy "Brabant", charakteryzują się szybkim wzrostem, co pozwala na szybkie stworzenie gęstego żywopłotu. Zimozielone igły tui zachowują swój kolor przez cały rok, zapewniając ogrodowi estetyczny wygląd nawet zimą. Dostępne są różne odmiany o zróżnicowanym pokroju i kolorystyce, co pozwala na dopasowanie tui do indywidualnych preferencji. Tuje są często wybierane także ze względu na niskie nakłady finansowe. W porównaniu z innymi krzewami ozdobnymi, tuja jest stosunkowo tania, zarówno w zakupie, jak i w utrzymaniu. Choć ten krzew nie ma zbyt wygórowanych wymagań jeśli chodzi o jego pielęgnację, to po zimie może być nieco osłabiony.

Ta domowa odżywka postawi twoje tuje na nogi

Zima to niezwykle wymagający okres dla wielu roślin ogrodowych, nawet tych zimozielonych, które są dość odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wiosną należy zrobić przegląd naszych krzewów i wyciąć suche pędy. Już teraz możesz także wspomóc tuje nawozem, który wykonasz samodzielnie w domu. Wystarczą jedynie dwa składniki, które masz w swoim domu. Znakomitą odżywką, która pobudzi twoje tuje po zimie, jest woda z fusami kawy. Jej przygotowanie jest banalnie proste! Dwie łyżki fusów z kawy zmieszaj z dwoma litrami wody. Tak przygotowaną mieszanką podlewaj tuje co kilka dni. Regularne stosowanie tego domowego specyfiku to ekologiczny i ekonomiczny sposób na poprawę ich kondycji i wyglądu. Dzięki temu prostemu zabiegowi możesz cieszyć się pięknymi i zdrowymi tujami w swoim ogrodzie, jednocześnie dbając o środowisko.