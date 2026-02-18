Podasz poprawną odpowiedź: 4(3x + 5) = 68? To proste równanie z jedną niewiadomą wielu spędza sen z powiek

Matematyka, często kojarzona ze szkolnym stresem, może być kluczem do utrzymania mózgu w doskonałej kondycji.

Regularne rozwiązywanie nawet prostych równań to skuteczny trening dla umysłu, poprawiający pamięć i kreatywność.

Sprawdź, czy potrafisz rozwiązać proste równanie: 4(3x + 5) = 68 i przekonaj się, ile pamiętasz z lekcji matematyki!

Zapomnijmy na chwilę o trudnych wzorach i skomplikowanych zadaniach. Nawet proste równania, łamigłówki logiczne czy zagadki matematyczne potrafią zdziałać cuda dla naszego umysłu. Działają one jak intensywny trening dla szarych komórek, zmuszając je do wysiłku i kreatywnego myślenia. Rozwiązywanie równań wymaga od nas skupienia, koncentracji i logicznego myślenia. Musimy analizować dane, szukać zależności, kombinować i testować różne rozwiązania. Ten proces aktywuje różne obszary mózgu, poprawiając pamięć, zdolność do rozwiązywania problemów i kreatywność. Warto więc każdego dnia poświęcić nawet krótką chwilę i "pogimnastykować" nasz umysł.

Wiesz, ile wynosi x w równaniu: 4(3x + 5) = 68? To banalnie proste, jednak wielu ma z tym problem

Matematyka to nie tylko szkolny obowiązek, ale również doskonały sposób na dbanie o kondycję naszego mózgu i poprawę jakości życia. Nie musimy od razu rozwiązywać skomplikowanych równań, wystarczą proste zadania, które pobudzą nasz mózg do działania. Czy wiecie już, ile wynosi x w równaniu: 4(3x + 5) = 68? Jeżeli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

4(3x + 5) = 68 - rozwiązanie równania krok po kroku

1. Rozpoczynamy od usunięcia nawiasu. Następnie mnożymy 4 przez każdy element w nawiasie:

4⋅3x+4⋅5=68 12x+20=68

2. Przenieś 20 na prawą stron, a następnie odejmij 20 od obu stron:

12x=68−20 12x=48

3. Podziel obie strony przez 12

x=12

48 x=4

Poprawna odpowiedź: x=4

Czy udało wam się podać poprawną odpowiedź? Jeśli tak, należą wam się gratulacje!