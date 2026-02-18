IO 2026: Zamieszanie na trasie biegu! Pies gonił zawodniczki na finiszu

Podczas gdy 26 duetów walczyło o awans do finału w sprincie drużynowym, oczy kibiców i kamer zwróciły się w stronę nieproszonego gościa. W rywalizacji brały udział między innymi Polki – Izabela Marcisz oraz Monika Skinder. Tuż po tym, jak pierwsza z naszych reprezentantek przekroczyła linię mety, na ostatniej prostej pojawił się duży pies. Zwierzę, które swoją posturą przypominało wilka, rozpoczęło pogoń za finiszującymi narciarkami z Grecji i Chorwacji.

Awaria systemu pomiaru czasu

Czworonóg, który uciekł z pobliskiego pensjonatu, wbiegł na metę tuż za zawodniczkami, co zmyliło aparaturę pomiarową. System elektroniczny zarejestrował obecność psa, błędnie przypisując jego czas do biegnącej dalej Brazylijki, Eduardy Ribery. Dzięki temu wynik reprezentantki Brazylii został sztucznie poprawiony o prawie 30 sekund, co z kolei wpłynęło na pogorszenie lokaty polskiego zespołu w oficjalnych tabelach. Sędziowie musieli błyskawicznie interweniować i ręcznie skorygować rezultaty.

Dla samych zawodniczek sytuacja była niezwykle stresująca, a zmęczenie startowe potęgowało strach przed rzekomym drapieżnikiem.

- Na początku myślałam, że to wilk i że mam halucynacje z powodu wyczerpującego biegu - komentowała Chorwatka Tena Hadzić, która finiszowała przed czworonogiem.

Zwierzę na mecie zainteresowało się również reprezentantką Argentyny, która zbierała siły po zakończonym biegu. Choć nagrania z całego zajścia szybko stały się viralem w sieci, organizatorom zawodów w Tesero początkowo nie było do śmiechu. Obawiano się bowiem, że na trasę wtargnęło dzikie zwierzę.

- Wiadomość, która najpierw do nas dotarła, mówiła o wilku na torze. To nas wszystkich zszokowało - mówił szef zawodów Giovanni Plano, cytowany przez włoską agencję Ansa.

Ostatecznie incydent zakończył się szczęśliwie, a pies okazał się niegroźny. W aspekcie sportowym Polki zakończyły zmagania na 11. pozycji. Złoty medal olimpijski powędrował do Szwedek, srebro wywalczyła Szwajcaria, a na najniższym stopniu podium stanęły Niemki.