Japońska metoda nawożenia storczyka sprawi, że zakwitnie dwa razy bardziej obicie. W marcu storczyk cały pokryje się kwiatami

Karolina Piątkowska
2026-02-18 18:15

Twoja domowa dżungla potrzebuje kofeinowego kopa? Okazuje się, że nie tylko my rano potrzebujemy małej czarnej. Ogrodnicy zdradzają prosty trik, który sprawi, że storczyki dosłownie obsypią się kwiatami. Wystarczy zajrzeć do szafki, by zmienić parapet w egzotyczny ogród. Ta metoda to prawdziwy hit na koniec zimy!

Storczyk Phalaenopsis po kwitnieniu

i

Autor: alexytrener/ Getty Images Obcięcie pędu kwiatostanowego storczyka Phalaenopsis po przekwitnięciu
  • Storczyki wymagają specjalnej troski na przedwiośniu, by mogły zachwycać kwiatami.
  • Zimowe powietrze im nie sprzyja, ale metoda namaczania potrafi zdziałać cuda.
  • Kąpiel w kawie dostarcza korzeniom cennych składników i stymuluje wzrost.
  • Poznaj przepis na naturalną odżywkę, która ożywi twoje rośliny.

Kuchenna rewolucja w doniczce. Storczyki to uwielbiają

Wielu miłośników zieleni uważa storczyki za absolutne gwiazdy domowych kolekcji. Te egzotyczne piękności, wywodzące się z Azji, potrafią zdobić nasze wnętrza latami, o ile wiemy, jak z nimi postępować. Szczególnie popularne odmiany, takie jak Phalaenopsis czy Dendrobium, mają potencjał, by zachwycać nas właśnie teraz, na przełomie zimy i wiosny. To właśnie schyłek zimy jest najlepszym czasem na pobudzenie roślin doniczkowych do lepszego kwitnienia. Zamiast czekać na cud, warto wziąć sprawy w swoje ręce i zafundować im małe SPA.

Profesjonaliści mają swojego asa w rękawie, który sprawia, że pąki pojawiają się jeden za drugim. Zamiast ryzykować przelaniem rośliny w okresie grzewczym, co sprzyja pleśni i chorobom grzybowym, postaw na szybkie namaczanie w... kawie. Oczywiście mowa o czystym naparze, bez cukru czy mleka, który musi być wystudzony. Przepis jest banalnie prosty: na jedną część kawy powinny przypadać cztery części wody. W takiej miksturze należy namaczać korzenie przez około 15 minut. To prawdziwa bomba witaminowa – dostarcza azotu, potasu i fosforu, które są paliwem dla nowych liści i kwiatów.

Zimowy savoir-vivre dla roślin. Mniej znaczy więcej

Zimą storczyki wchodzą w tryb oszczędzania energii, dlatego nasza nadgorliwość może im tylko zaszkodzić. Podstawowa zasada brzmi: ograniczamy podlewanie. Częstotliwość nawadniania musimy dostosować do temperatury w mieszkaniu – im chłodniej, tym rzadziej sięgamy po wodę. Kluczowym wyzwaniem jest walka z suchym powietrzem. Ważne jest zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza, na przykład przez postawienie doniczki na mokrym keramzycie. Pamiętajmy też, by w tym okresie całkowicie odpuścić nawożenie i chronić nasze okazy przed zdradliwymi przeciągami.

Fundament sukcesu, czyli w czym sadzić

Jeśli myślisz, że zwykła ziemia z ogródka wystarczy, jesteś w błędzie. Storczyki to w większości epifity, które w naturze porastają drzewa, więc ich korzenie muszą mieć swobodny dostęp do powietrza. Ciężka gleba to dla nich wyrok. Idealne podłoże powinno być luźne, przewiewne i szybko przesychające. Najlepszą opcją będzie mieszanka kory sosnowej, keramzytu i torfu kokosowego. Gotowe podłoża ze sklepu też zdadzą egzamin, ale zawsze warto rzucić okiem na skład, by mieć pewność, że nasza roślina poczuje się jak w domu.

