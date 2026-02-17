Ile to jest (64:4):(12−8)×(−7)=? Rusz głową i podaj poprawną odpowiedź w mniej niż 10 sekund

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-02-17 10:30

Mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnego treningu. Jeśli go nie pobudzamy, staje się mniej sprawny, wolniej przetwarza informacje i trudniej radzi sobie z koncentracją. Jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na codzienne ćwiczenie umysłu są łamigłówki matematyczne. Mamy dla was proste działanie, które jednak wielu sprawia problemy. Jeśli macie ochotę na małą gimnastykę, spróbujcie obliczyć, ile to jest (64:4):(12−8)×(−7)=?

Ile to jest (64:4):(12−8)×(−7)=? Rusz głową i podaj poprawną odpowiedź w mniej niż 10 sekund

i

Autor: Freepik.com
  • Mózg, podobnie jak mięśnie, wymaga regularnego treningu dla zachowania sprawności.
  • Łamigłówki matematyczne to prosty sposób na poprawę koncentracji, pamięci i logicznego myślenia.
  • Sprawdź swoją wiedzę i spróbuj rozwiązać działanie: (64:4):(12−8)×(−7)=?

Tak jak regularny trening fizyczny wzmacnia nasze ciało, tak ćwiczenia umysłowe poprawiają funkcjonowanie naszego mózgu. Codzienne wyzwania intelektualne pomagają zwiększyć koncentrację i uwagę. Rozwiązywanie łamigłówek wymaga skupienia i eliminacji rozproszeń, co z czasem przekłada się na lepszą koncentrację w innych obszarach życia. Ćwiczenia umysłowe stymulują tworzenie nowych połączeń neuronalnych, co wzmacnia pamięć i ułatwia przyswajanie nowych informacji. Łamigłówki matematyczne zmuszają do analizy, poszukiwania wzorców i znajdowania kreatywnych rozwiązań, co rozwija umiejętność logicznego myślenia i radzenia sobie z trudnościami. Warto zatem każdego dnia poświęcić, choć małą chwilę na rozwiązanie nawet prostych zadań.

Zobacz także: Wynik tego działania wcale nie jest ujemny. Wiesz, ile to jest -60:3x8+120x2=?

Viki Gabor o szkole i ocenach - matematyka najtrudniejsza

Ile to jest (64:4):(12−8)×(−7)=? Sprawdź swój intelekt i rozwiąż bez użycia kalkulatora

Codzienne ćwiczenie mózgu to inwestycja w lepszą pamięć, sprawniejsze myślenie i większą koncentrację. Łamigłówki matematyczne są prostym, dostępnym i skutecznym narzędziem, które pomaga utrzymać umysł w dobrej formie. Nie musisz sięgać po skomplikowane równania. Nawet proste działania są doskonałym treningiem dla naszego mózgu. Wiecie już, ile to jest (64:4):(12−8)×(−7)=? Jeżeli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest (64:4):(12−8)×(−7)=? - rozwiązanie krok po kroku

1. Rozpoczynamy od działania w pierwszym nawiasie (dzielenie): 

64 : 4 = 16

2. Kolejnym krokiem jest działanie w drugim nawiasie (odejmowanie): 

12 - 8 = 4

3. Następnie przechodzimy do dzielenia: 

16 : 4 = 4

4. Kolejnym krokiem jest wykonanie mnożenia: 

4 × (-7) = -28

Poprawna odpowiedź: (64:4):(12−8)×(−7) = -28

Czy udało wam się poprawnie obliczyć? Jeśli tak, należą wam się brawa!

Quiz. Młodzieżowe filmy i seriale okresu PRL-u. Zgarniesz przynajmniej 50%?
Pytanie 1 z 13
Kot w serialu "Siedem życzeń" spełniał marzenie Darka w:
matematyka
zagadka matematyczna
zagadka