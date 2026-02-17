Ile to jest (64:4):(12−8)×(−7)=? Rusz głową i podaj poprawną odpowiedź w mniej niż 10 sekund

Mózg, podobnie jak mięśnie, wymaga regularnego treningu dla zachowania sprawności.

Łamigłówki matematyczne to prosty sposób na poprawę koncentracji, pamięci i logicznego myślenia.

Sprawdź swoją wiedzę i spróbuj rozwiązać działanie: (64:4):(12−8)×(−7)=?

Tak jak regularny trening fizyczny wzmacnia nasze ciało, tak ćwiczenia umysłowe poprawiają funkcjonowanie naszego mózgu. Codzienne wyzwania intelektualne pomagają zwiększyć koncentrację i uwagę. Rozwiązywanie łamigłówek wymaga skupienia i eliminacji rozproszeń, co z czasem przekłada się na lepszą koncentrację w innych obszarach życia. Ćwiczenia umysłowe stymulują tworzenie nowych połączeń neuronalnych, co wzmacnia pamięć i ułatwia przyswajanie nowych informacji. Łamigłówki matematyczne zmuszają do analizy, poszukiwania wzorców i znajdowania kreatywnych rozwiązań, co rozwija umiejętność logicznego myślenia i radzenia sobie z trudnościami. Warto zatem każdego dnia poświęcić, choć małą chwilę na rozwiązanie nawet prostych zadań.

Codzienne ćwiczenie mózgu to inwestycja w lepszą pamięć, sprawniejsze myślenie i większą koncentrację. Łamigłówki matematyczne są prostym, dostępnym i skutecznym narzędziem, które pomaga utrzymać umysł w dobrej formie. Nie musisz sięgać po skomplikowane równania. Nawet proste działania są doskonałym treningiem dla naszego mózgu. Wiecie już, ile to jest (64:4):(12−8)×(−7)=? Jeżeli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest (64:4):(12−8)×(−7)=? - rozwiązanie krok po kroku

1. Rozpoczynamy od działania w pierwszym nawiasie (dzielenie):

64 : 4 = 16

2. Kolejnym krokiem jest działanie w drugim nawiasie (odejmowanie):

12 - 8 = 4

3. Następnie przechodzimy do dzielenia:

16 : 4 = 4

4. Kolejnym krokiem jest wykonanie mnożenia:

4 × (-7) = -28

Poprawna odpowiedź: (64:4):(12−8)×(−7) = -28

Czy udało wam się poprawnie obliczyć? Jeśli tak, należą wam się brawa!