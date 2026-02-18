Polacy zaskoczyli Snoop Dogga w Mediolanie. Tego prezentu pragnął od początku igrzysk

Viralowa popularność maskotki polskiej kadry idzie w parze ze szlachetną misją. Pluszowe pierogi są wytwarzane ręcznie w Katowicach, w ramach działalności spółdzielni socjalnej Honolulu i sklepu LUFT. Każdy egzemplarz to unikatowe rękodzieło, a zakup pluszaka realnie wspiera osoby z niepełnosprawnościami, które go stworzyły. Światowa publiczność zwróciła uwagę na ten nietypowy gadżet już podczas rywalizacji drużynowej w łyżwiarstwie figurowym, a jednym z największych fanów "Pieroguszki" stał się obecny na trybunach Snoop Dogg.
Pieroguszek, Snoop Dogg i mediolańskie igrzyska. Polski smakowity pluszak podbija świat
Raper doczekał się wymarzonej maskotki od Polaków
Muzyk pełni funkcję ambasadora reprezentacji USA zarówno podczas obecnych zawodów, jak i najbliższych letnich igrzysk w Los Angeles. Jego fascynacja polskim gadżetem znalazła swój finał w środę, 18 lutego. Delegacja z Polski, w skład której weszli m.in. łyżwiarze Julia Szczecinina i Michał Woźniak oraz prezeska PZŁF Magdalena Tascher, udała się do studia NBC Sports zlokalizowanego na placu Duomo. W towarzystwie szefa PKOl Radosława Piesiewicza przekazali raperowi hitową maskotkę podczas bezpośredniego spotkania.
"Pierogini, bo tak nazwali ją kibice (oryginalnie Pieroguszka), wzbudziła tak duże zainteresowanie, że pytał o nią nawet Snoop Dogg. Nie trzymamy Was dłużej w niepewności - Pierogini trafił w ręce amerykańskiego rapera. Snoop pytał nawet, kiedy łyżwiarze wykorzystają jego muzykę w swoich programach!" - poinformował oficjalny profil PKOl w mediach społecznościowych.
Wizyta w amerykańskiej stacji zakończyła się wspólną sesją zdjęciową. Tymczasem sportowe emocje na olimpijskim lodowisku dobiegają końca. Już w czwartek, 19 lutego, odbędzie się ostatni akt rywalizacji w łyżwiarstwie figurowym, gdzie w finale solistek o jak najlepszy wynik powalczy Jekaterina Kurakowa.