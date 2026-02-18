Polacy zaskoczyli Snoop Dogga w Mediolanie. Tego prezentu pragnął od początku igrzysk

Viralowa popularność maskotki polskiej kadry idzie w parze ze szlachetną misją. Pluszowe pierogi są wytwarzane ręcznie w Katowicach, w ramach działalności spółdzielni socjalnej Honolulu i sklepu LUFT. Każdy egzemplarz to unikatowe rękodzieło, a zakup pluszaka realnie wspiera osoby z niepełnosprawnościami, które go stworzyły. Światowa publiczność zwróciła uwagę na ten nietypowy gadżet już podczas rywalizacji drużynowej w łyżwiarstwie figurowym, a jednym z największych fanów "Pieroguszki" stał się obecny na trybunach Snoop Dogg.

Pieroguszek, Snoop Dogg i mediolańskie igrzyska. Polski smakowity pluszak podbija świat

QUIZ. Kacper Tomasiak nową gwiazdą skoków narciarskich! Co wiesz o multimedaliście igrzysk? Pytanie 1 z 11 Zacznijmy od sukcesów Kacpra z igrzysk olimpijskich. Jaki medal zdobył nasz skoczek na skoczni dużej? Złoty Srebrny Brązowy Następne pytanie

Raper doczekał się wymarzonej maskotki od Polaków

Muzyk pełni funkcję ambasadora reprezentacji USA zarówno podczas obecnych zawodów, jak i najbliższych letnich igrzysk w Los Angeles. Jego fascynacja polskim gadżetem znalazła swój finał w środę, 18 lutego. Delegacja z Polski, w skład której weszli m.in. łyżwiarze Julia Szczecinina i Michał Woźniak oraz prezeska PZŁF Magdalena Tascher, udała się do studia NBC Sports zlokalizowanego na placu Duomo. W towarzystwie szefa PKOl Radosława Piesiewicza przekazali raperowi hitową maskotkę podczas bezpośredniego spotkania.

"Pierogini, bo tak nazwali ją kibice (oryginalnie Pieroguszka), wzbudziła tak duże zainteresowanie, że pytał o nią nawet Snoop Dogg. Nie trzymamy Was dłużej w niepewności - Pierogini trafił w ręce amerykańskiego rapera. Snoop pytał nawet, kiedy łyżwiarze wykorzystają jego muzykę w swoich programach!" - poinformował oficjalny profil PKOl w mediach społecznościowych.

Wizyta w amerykańskiej stacji zakończyła się wspólną sesją zdjęciową. Tymczasem sportowe emocje na olimpijskim lodowisku dobiegają końca. Już w czwartek, 19 lutego, odbędzie się ostatni akt rywalizacji w łyżwiarstwie figurowym, gdzie w finale solistek o jak najlepszy wynik powalczy Jekaterina Kurakowa.