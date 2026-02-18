Małgorzata Tomaszewska zachwyciła stylizacją. Córka bramkarza skradła show na imprezie TVN

Małgorzata Tomaszewska, obecnie związana z redakcją "Dzień dobry TVN", stała się główną atrakcją prezentacji wiosennej oferty stacji, deklasując inne celebrytki.

Dziennikarka postawiła na odważną, prześwitującą kreację w brązowej kolorystyce, która idealnie podkreślała jej urodę.

Na czerwonym dywanie towarzyszyły jej inne znane postacie, w tym Oliwia Bieniuk, Zofia Zborowska-Wrona oraz Małgorzata Rozenek-Majdan.

Zjawiskowa kreacja Tomaszewskiej w studiu Transcolor

Małgorzata Tomaszewska doskonale zaaklimatyzowała się w nowym miejscu pracy jako reporterka pasma śniadaniowego, czego dowodem była jej obecność na kluczowym wydarzeniu stacji. Impreza zorganizowana w warszawskim studiu Transcolor zgromadziła tłumy osobistości telewizyjnych. Wśród zaproszonych gości znalazły się m.in. Monika Olejnik, Wiktoria Gąsiewska, Anna Dereszowska, Sandra Kubicka czy Katarzyna Kolenda-Zaleska. Choć na ściankach pozowały gwiazdy największego formatu, w tym Julia Wieniawa i Joanna Opozda, to właśnie córka Jana Tomaszewskiego wywołała największe poruszenie. Jej elegancka, wpadająca w brąz i lekko prześwitująca suknia sprawiła, że prezenterka wyglądała olśniewająco, skutecznie przyciągając wzrok wszystkich zgromadzonych.

Rodzinne powiązania ze światem sportu

Podczas prezentacji ramówki nie brakowało kobiet, których życie prywatne ściśle splata się z profesjonalnym sportem. Małgorzata Tomaszewska nie była jedyną reprezentantką tego grona. Na wydarzeniu pojawiła się również Oliwia Bieniuk, córka aktorki Anny Przybylskiej i byłego piłkarza Jarosława Bieniuka, która postawiła na stylizację eksponującą nogi w czarnych rajstopach. Uwagę zwracała także Zofia Zborowska-Wrona, żona siatkarza Andrzeja Wrony, wyróżniająca się pomarańczowymi okularami. Grupę tę uzupełniła Małgorzata Rozenek-Majdan, małżonka byłego bramkarza reprezentacji Polski, która tradycyjnie zaprezentowała się w niezwykle szykownej odsłonie.

Gwiazdy na czerwonym dywanie TVN

