Kacper Tomasiak wyróżniony przez władze miasta. Te słowa robią wrażenie

Spis treści Kacper Tomasiak z wizytą w ratuszu

Reprezentacja Polski w skokach narciarskich zakończyła zmagania na igrzyskach i zameldowała się w kraju. Największym bohaterem kadry okazał się Kacper Tomasiak. 19-letni zawodnik przywiózł ze sobą aż trzy krążki: dwa wywalczone indywidualnie oraz jeden zdobyty w duecie z Pawłem Wąskiem. Kalendarz utalentowanego sportowca tuż po powrocie jest niezwykle napięty, a pierwsze honorowe spotkanie odbyło się w jego rodzinnym mieście.

Kacper Tomasiak z wizytą w ratuszu

We wtorek, 18 lutego, multimeblista olimpijski gościł w gabinecie prezydenta Bielska-Białej. Wizyta miała wyjątkowy charakter, ponieważ Jarosławowi Klimaszewskiemu zależało na podziękowaniu nie tylko samemu skoczkowi, ale również jego rodzicom, którzy towarzyszyli synowi podczas uroczystości. Włodarz miasta wyraził wdzięczność za sukces, który rozsławił region na arenie międzynarodowej. Tomasiak otrzymał z rąk prezydenta okolicznościową paterę, będącą symbolem uznania za jego historyczny wyczyn.

20

Jarosław Klimaszewski podczas rozmowy podkreślał lokalne korzenie zawodnika, przypominając, że wywodzi się on z osiedla Sarni Stok. Oficjalny komunikat podsumowujący to wydarzenie pojawił się na profilu miasta w mediach społecznościowych.

Beata Szydło pogratulowała Kacprowi Tomasiakowi. Zrobiła się wielka awantura!

Prezydent miasta w imieniu wszystkich Bielszczan podziękował wspaniałemu 19-latkowi z Sarniego Stoku za niesamowity wyczyn oraz genialne reprezentowanie Polski, ale i miasta oraz swojego klubu i szkoły na świecie

Wizyta w urzędzie miejskim to dopiero początek fety na cześć młodego mistrza. Jeszcze dzisiaj o godzinie 17:00 odbędzie się huczne powitanie w macierzystym klubie skoczka w Bystrej. Władze Bielska-Białej zakończyły swój wpis entuzjastycznym: "Gratulujemy! Dziękujemy!".