To "ogniste" męskie imię zyskuje na popularności. W ubiegłym roku otrzymało je aż 4222 chłopców

Współczesne trendy imion powracają do klasyki, a dawne imiona znów zyskują na popularności.

To imię o łacińskich korzeniach oznaczające "ogień", plasuje się w pierwszej dziesiątce najchętniej nadawanych imion męskich w Polsce.

Poznaj historię, znaczenie i cechy charakterystyczne osób noszących to imię, które podbija serca rodziców.

W czołówce najchętniej nadawanych imion męskich od kilku lat króluje Nikodem. W ubiegłym roku rodzice wybrali to imię aż 5772 razy. Na miejscu drugim wśród najchętniej nadawanych imion męskich znajduje się Antoni w 2025 roku otrzymało to imię 5253 chłopców, a pierwszą trójkę zestawienia zamyka Leon - imię to w ubiegłym roku wybrano dla chłopca 5079 razy. Jednak do pierwszej dziesiątki najchętniej wybieranych imion męskich przebija się także to "ogniste" męskie imię łacińskiego pochodzenia. Mowa o imieniu Ignacy, który obecnie w tym zestawieniu plasuje się na 7. pozycji.

Ignacy - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Ignacy wywodzi się od łacińskiego słowa "ignis", oznaczającego "ogień". W przenośni imię to symbolizuje gorący temperament, pasję, energię, a także płomienne serce. Znaczenie imienia Ignacy często interpretowany jest jako "ognisty", "żarliwy" lub "ten, który rozpala". Imię Ignacy zyskało popularność dzięki św. Ignacemu Loyola, założycielowi zakonu jezuitów, który żył w XVI wieku. Jego działalność i duchowość wpłynęły na rozpowszechnienie imienia w krajach katolickich. Święty Ignacy jest patronem żołnierzy, rekolekcji, zakonów jezuickich, a także matek oczekujących narodzin potomstwa.

Charakterystyka osób o imieniu Ignacy

Osoby noszące imię Ignacy często charakteryzują się silną wolą, determinacją i ambicją. Są to ludzie kreatywni, inteligentni i posiadający zdolności przywódcze. Ignacy potrafi być zarówno energiczny i pełen pasji, jak i refleksyjny i wrażliwy. Często wykazuje zainteresowanie sztuką, nauką i filozofią. Jest to imię, które kojarzy się z inteligencją, ciepłem i pozytywną energią.

Popularność imienia Ignacy w Polsce

Ignacy to imię, które w Polsce jest dość popularne. Według rejestru danych PESEL obecnie w kraju żyje 72412 mężczyzn, którzy noszą to imię jako pierwsze. W ostatnich latach obserwuje się wręcz wzrost jego popularności. W 2025 roku otrzymało je 4222, co dało mu 7. pozycję wśród najchętniej wybieranych imion męskich w kraju.