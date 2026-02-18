Kazar uruchamia Oficjalny Sklep Marki na Allegro. Kilka tysięcy ofert z obuwiem i torebkami premium dostępnych dla klientów platformy

Allegro — największa platforma e‑commerce w Polsce — jest jednym z najpopularniejszych miejsc zakupowych dla osób szukających mody i dodatków. Badania pokazują, że niemal 70% Polaków kupiło choć raz ubrania lub akcesoria na Allegro, a dla co piątej osoby jest to ulubione miejsce zakupów w tej kategorii. Dodatkowo więcej konsumentów rozpoczyna poszukiwania produktów modowych na Allegro (27%) niż w wyszukiwarce Google (20%).

Wprowadzenie Oficjalnego Sklepu Marki Kazar otwiera przed użytkownikami platformy dostęp do szerokiej gamy produktów premium. Marka, założona w 1990 roku, jest ceniona za nowoczesne wzornictwo, jakość wykonania oraz kolekcje tworzone zgodnie ze światowymi trendami. Na Allegro dostępnych jest kilka tysięcy ofert obejmujących m.in. obuwie sezonowe, klasyczne szpilki, mokasyny, obuwie wizytowe, a także bardzo popularne sneakersy i tenisówki, które od lat pozostają jednym z najbardziej dynamicznie rosnących segmentów mody. Według raportu Allegro „Run the Trend”, aż 69% badanych deklaruje zakup obuwia codziennego w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Oficjalny Sklep Marki Kazar oferuje również szeroką ofertę torebek — zarówno skórzanych, jak i wykonanych z innych wysokogatunkowych materiałów — dopasowanych do codziennych, biznesowych i wieczorowych stylizacji.