O jakiej porze pić siemię lniane? Eksperci wskazują kluczowy szczegół

Dobroczynne właściwości siemienia lnianego

Siemię lniane to popularny superfood, pełen niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu składników.

Dostarcza witamin, minerałów, błonnika, lignanów i kwasów Omega-3, dbając o układ pokarmowy i sercowo-naczyniowy.

Wielu ludzi zastanawia się nad optymalnym czasem przyjmowania tych nasion, by czerpać z nich jak najwięcej korzyści.

Sprawdź, czy pora dnia ma znaczenie i w jaki sposób len może pomóc w pielęgnacji ciała.

Nasiona lnu to prawdziwa odżywcza potęga, zaliczana do zaszczytnego grona superfoods. Stanowią one doskonałe uzupełnienie codziennego jadłospisu, świetnie oddziałując na pracę żołądka, redukując nadkwasotę i wspierając funkcje wątroby. W ich niepozornych ziarnach kryją się substancje kluczowe dla zachowania witalności. Znajdziemy w nich między innymi rozpuszczalny błonnik, który dba o jelita, reguluje florę bakteryjną i zbija poziom „złego” cholesterolu. Obecność lignanów zapewnia z kolei ochronę wątrobie oraz działanie antynowotworowe. Ponad połowa tłuszczów w siemieniu lnianym to bezcenne kwasy Omega-3, skutecznie obniżające poziom trójglicerydów we krwi. Do tego dochodzą śluzy roślinne kojące układ trawienny, aminokwasy, sterole, cenne minerały (takie jak potas, wapń, cynk, selen i miedź) oraz witaminy z grupy B i kwas foliowy.

Kiedy warto sięgnąć po nasiona lnu?

Regularne spożywanie siemienia lnianego to doskonały sposób na wzmocnienie zdrowia\, a zwłaszcza na utrzymanie układu pokarmowego w doskonałym stanie. Szczególnie poleca się je osobom zmagającym się z problemami żołądkowymi, chorym na cukrzycę, pacjentom kardiologicznym oraz tym, którzy walczą z podwyższonym cholesterolem. Sprawdza się ono także znakomicie jako element domowych zabiegów urodowych, poprawiając wygląd skóry, włosów i paznokci. Należy jednak pamiętać o przeciwwskazaniach, gdyż len może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami. Duża ilość błonnika potrafi zaburzyć wchłanianie farmaceutyków, w tym chociażby pigułek antykoncepcyjnych. Z drugiej strony, siemię to sprawdzony ratunek w przypadku uciążliwych zaparć.

Najchętniej wybieraną formą podania nasion lnu jest przygotowanie z nich charakterystycznego kleiku. Wystarczy zalać połowę łyżeczki zmielonych ziaren szklanką ciepłej wody i odczekać około godziny. Siemię lniane stanowi też świetny dodatek do porannej owsianki, świeżych sałatek czy po prostu jako posypka na kanapki. Niezwykle ważne jest, aby podczas kuracji lnianej pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu, co pozwoli zapobiec ewentualnym problemom z wypróżnianiem.

Powszechnie uważa się, że poranek to idealna pora na lniany napój, ale czy słusznie? Okazuje się, że można go bezpiecznie spożywać o dowolnej porze. Eksperci zwracają jednak uwagę na subtelne różnice w działaniu w zależności od momentu przyjęcia porcji ziaren. Wypicie siemienia rano łagodzi dolegliwości żołądkowe, walczy ze zgagą i refluksem, a przy tym przedłuża uczucie sytości, pomagając uniknąć podjadania przed kolejnym posiłkiem. Wieczorna dawka z kolei wspomaga pracę jelit, łagodząc w nich stany zapalne i regulując wypróżnienia. Co więcej, wieczorne spożycie siemienia może ułatwić zasypianie, dzięki zawartości tryptofanu – aminokwasu stymulującego produkcję melatoniny.

„Siemię lniane można spożywać o dowolnej porze dnia, ponieważ jego prozdrowotne działanie jest efektem regularnej, systematycznej konsumpcji, a nie wpływu związanego z konkretną godziną” – wskazuje dietetyk Jan Golatowski na łamach portalu medonet.

Dietetycy podkreślają, że aby w pełni wykorzystać potencjał zdrowotny ziaren lnu, najkorzystniej jest włączyć je do diety dwukrotnie w ciągu dnia – zarówno o poranku, jak i przed snem.