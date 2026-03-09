W PRL-u zajadali się nią wszyscy. Dziś odeszła w zapomnienie, a szkoda, bo to doskonałe źródło potasu i żelaza

W czasach PRL-u grasica była cenionym przysmakiem, dziś niemal zniknęła z naszych stołów.

Ten podrobowy gruczoł to prawdziwa skarbnica potasu, żelaza i pełnowartościowego białka.

Odkryj, dlaczego warto wrócić do tego zapomnianego składnika i jakie korzyści zdrowotne oferuje.

W czasach PRL-u grasica była produktem dobrze znanym w wielu polskich domach. Trafiała na stoły zarówno w postaci smażonej, duszonej, jak i jako składnik bardziej wykwintnych potraw. Podroby były wtedy powszechnie wykorzystywane w kuchni - nie tylko ze względu na ich dostępność, ale także wartości odżywcze. Dziś jednak grasica niemal całkowicie zniknęła z codziennego jadłospisu i rzadko pojawia się w sklepach czy domowych kuchniach. A szkoda, ponieważ jest to produkt o dużym potencjale kulinarnym i cennych właściwościach prozdrowotnych.

Zobacz także: Ten prosty koktajl wspiera pracę jelit. Pij każdego dnia, a efektywnie oczyścisz jelita i poprawisz trawienie

Czym jest grasica?

Grasica to gruczoł należący do układu odpornościowego zwierząt, najczęściej cielęcy lub jagnięcy. W kuchni ceniona jest za bardzo delikatną strukturę i łagodny, lekko maślany smak. W wielu krajach Europy, zwłaszcza we Francji czy we Włoszech, nadal uchodzi za przysmak i składnik wykwintnych dań.

Kultowe dania PRL: zimne nóżki, wuzetka, blok czekoladowy, mortadela.

Jest pomijana w kuchni, a szkoda, bo ma wiele wartościowych minerałów

Pod względem wartości odżywczych grasica jest produktem bogatym w ważne minerały. Zawiera między innymi potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni, serca oraz układu nerwowego. Jest także źródłem żelaza, pierwiastka niezbędnego do produkcji hemoglobiny i transportu tlenu w organizmie. Odpowiednia ilość żelaza w diecie pomaga zapobiegać zmęczeniu i wspiera prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Grasica dostarcza również pełnowartościowego białka, które jest podstawowym budulcem tkanek i wspiera regenerację organizmu. Zawarte w niej składniki odżywcze mogą wspomagać odporność, procesy metaboliczne oraz ogólną kondycję organizmu. W umiarkowanych ilościach może więc być wartościowym elementem zróżnicowanej diety.

Choć dziś grasica jest produktem zapomnianym, w przeszłości stanowiła ważną część tradycyjnej kuchni. Ze względu na jej wartości odżywcze i potencjalne korzyści dla zdrowia. Można ją przygotować na wiele sposobów - smażoną, duszoną, pieczoną, a nawet grillowaną. Warto eksperymentować i odkryć na nowo smak tego zapomnianego przysmaku z czasów PRL-u.