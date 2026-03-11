Rozsyp pod lawendą już w marcu. Latem będzie pachnieć jak najdroższe perfumy

Co zrobić w marcu, żeby lawenda intensywnie pachniała?

Lawenda to wyjątkowo atrakcyjna roślina, która wspaniale prezentuje się na balkonach i w ogrodach, a jej aromat działa odprężająco. Coraz chętniej uprawiamy ją w Polsce, licząc na gęste, fioletowe kobierce w sezonie letnim. Aby jednak osiągnąć ten efekt, trzeba pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji, która zaczyna się już wczesną wiosną. Odpowiednie przygotowanie krzewów po zimie to klucz do sukcesu. Jednym z najważniejszych kroków jest wiosenne nawożenie. Jeśli zastosujesz odpowiedni preparat w marcu, lawenda nie tylko wypuści mnóstwo kwiatów, ale też zyska znacznie mocniejszy zapach. Wystarczy rozsypać pod krzaczkami zwykłe skorupki od jajek.

Domowy nawóz do lawendy ze skorupek jaj

Przygotowanie skutecznej odżywki jest banalnie proste. Musisz jedynie ugotować jajka w wodzie bez dodatku soli, zdjąć z nich skorupki, rozdrobnić je i zalać wodą. Taka mieszanka powinna odstać kilka dni. Po tym czasie płynny nawóz jest gotowy. Wylej go pod lawendę, delikatnie mieszając z wierzchnią warstwą ziemi. Skorupki to prawdziwa skarbnica cennych minerałów, takich jak wapń, żelazo, cynk, krzem i siarka. Te składniki odżywcze doskonale stymulują wzrost, poprawiają kondycję rośliny i sprawiają, że latem jej aromat jest nieporównywalnie silniejszy. Dodatkowo ten naturalny środek pomaga w utrzymaniu właściwego pH gleby.

Wiosenne przycinanie lawendy krok po kroku

Poza nawożeniem, wczesna wiosna to optymalny moment na cięcie lawendy, zwłaszcza jeśli zabieg ten został pominięty jesienią. Właściwe skrócenie pędów zagwarantuje bujne kwitnienie w nadchodzących miesiącach. Kiedy najlepiej się za to zabrać? Idealny czas to moment, gdy nie ma już ryzyka silnych mrozów, a na gałązkach widać pierwsze, młode listki. Do cięcia używaj wyłącznie ostrego sekatora lub nożyc, aby nie zmiażdżyć pędów, co mogłoby sprzyjać chorobom. Rozpocznij od wycięcia wszystkich uschniętych, przemarzniętych i chorych części rośliny. Następnie skróć zdrowe gałązki o około jedną trzecią ich długości, dokonując cięcia tuż nad nowymi pąkami. Pamiętaj, by formować krzaczek w zgrabną, przypominającą kulę bryłę.

