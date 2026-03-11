Jak wyczyścić air fryera? Zapomnij o silnych detergentach. Ten jeden produkt usunie zaschnięty tłuszcz w pięć minut

Frytkownica beztłuszczowa to hit w kuchni, ale jej czyszczenie bywa problematyczne.

Zamiast drogiej chemii, użyj tego, a skutecznie usuniesz tłuszcz i brud.

Odkryj ten prosty trik, by twój air fryer lśnił czystością bez wysiłku!

Air fryer, czyli frytkownica beztłuszczowa, to prawdziwy hit ostatnich lat, który zrewolucjonizował nasze podejście do gotowania! Zyskał tak ogromną popularność, że w wielu domach stał się urządzeniem niemalże wszechstronnym. I nie bez powodu! Od chrupiących frytek, które smakują jak z restauracji, po soczyste pieczenie i warzywa z idealną teksturą - air fryer potrafi zaskoczyć swoją uniwersalnością. Używamy go do przygotowywania śniadań, obiadów, kolacji, a nawet deserów. Jego szybkość działania, łatwość obsługi i możliwość ograniczenia tłuszczu w potrawach sprawiają, że coraz częściej zastępuje tradycyjny piekarnik czy patelnię. Air fryer pozwala nam cieszyć się smacznymi i zdrowszymi posiłkami każdego dnia, jednak jego częste używanie, wysoka temperatura i cyrkulacja powietrza, sprawiają, iż tłuszcz rozprzestrzenia się na powierzchni urządzenia. Wielu zastanawia się, jak skutecznie i bezpiecznie wyczyścić air fryera. Pierwszą myślą są oczywiście środki czyszczące, jednak istnieje znacznie tańszy i do tego skuteczniejszy sposób, który w mig poradzi sobie z zabrudzeniami.

Zobacz także: Spód twojej patelni się przypalił? Ten prosty trik sprawi, że będzie lśnić jak lustro

Jak ułatwić sobie sprzątanie? Plac Zabaw odc. 10

Ten prosty trik sprawi, że twój air fryer znów będzie lśnić czystością

Stosowanie chemicznych detergentów do czyszczenia air fryera może być nie do końca bezpieczne, gdyż urządzenie to ma bezpośredni kontakt z przygotowywaną żywnością. Dlatego znakomitą alternatywą dla drogeryjnych kosmetyków będzie tabletka do zmywarki. Tabletka doskonale rozpuszcza tłuszcz, usuwa zabrudzenia i rozmiękcza przypalone resztki. Czyszczenie air fryera za pomocą tabletki do zmywarki jest banalnie proste. Wystarczy kosz lub szufladę urządzenia włożyć do naczynia z ciepłą wodą. Do tego wrzucamy ćwiartkę (jeśli zabrudzenia są bardzo duże, można dodać połówkę) tabletki do zmywarki i odczekać około 10 minut. Po tym czasie tłuszcz i brud powinny się rozpuścić. Następnie wystarczy wyjąć kosz lub szufladę air fryera i dokładnie ją opłukać pod bieżącą wodą, a twój air fryer znów będzie lśnić.