Makadamia zyskuje popularność w Polsce. To dopiero początek.

Orzech, który zdobywa Polskę

Badanie SW Research przeprowadzone na zlecenie kampanii Pokochaj Makadamie pokazuje, że 23 proc. badanych Polaków wciąż nie zna orzechów makadamia. Być może jedną z przyczyn jest to, że nie bardzo wiemy, co z nimi zrobić. Bo o ile orzechy włoskie czy laskowe od pokoleń mają swoje miejsce w polskiej kuchni, o tyle makadamia właśnie je zdobywa. Potwierdzają to dane. W ciągu ostatniej dekady import orzechów makadamia do Polski zwiększył się ponad trzykrotnie – z około 60 ton w 2015 roku do blisko 200 ton w 2025 roku (dane S&P Global).

Nie tylko przekąska prosto z paczki

Pierwszym skojarzeniem z orzechami jest często szybka przekąska. A wystarczy je posiekać, uprażyć czy dodać do znanego dania, aby wykorzystać je zupełnie inaczej. I właśnie tutaj makadamia pokazuje swoją kulinarną wszechstronność.

Najczęściej kojarzymy orzechy z przekąską prosto z paczki. Tymczasem makadamia świetnie sprawdza się jako chrupiący dodatek do owsianki, puddingu czy innych śniadań, ale też do kasz, makaronów. Lubię ją szczególnie za to, że pasuje zarówno do słodkich, jak i wytrawnych połączeń. Nie trzeba więc zmieniać całego jadłospisu – można po prostu dodać ją do dań, które już znamy i lubimy – mówi Anna Reguła, dietetyczka i autorka profilu IG @niekoniecznie_dietetycznie.

Mały dodatek, wartościowe urozmaicenie

Za charakterystycznym smakiem makadamii idzie także jej wartość odżywcza. Makadamia wyróżnia się jednym z najbardziej wartościowych profili tłuszczowych wśród orzechów. Jest najbogatszym spośród powszechnie spożywanych orzechów źródłem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA), przede wszystkim kwasu omega-9, a także zawiera charakterystyczny dla niej kwas omega-7. Ponadto jest źródłem błonnika oraz ma niską zawartość cukrów. Orzechy te dostarczają również składników mineralnych, m.in. magnezu, manganu i miedzi.

Dlatego warto myśleć o makadamii nie tylko jako o przekąsce, ale o składniku posiłku. Jednego dnia może trafić do owsianki, później do lunchboxa czy sałatki, a na słodko do pożywnego deseru. Kilka prostych zastosowań wystarczy, żeby produkt, którego wcześniej nie znaliśmy, stał się częścią urozmaiconej kuchni – dodaje Anna Reguła.

Spróbuj jej w chrupiącym wrapie

Dobrym pomysłem na pierwsze kulinarne spotkanie z makadamią są chrupiące wrapy cukiniowo-marchewkowe z kurczakiem i makadamią. Orzechy trafiają już do warzywnej bazy z cukinii, marchewki, serka wiejskiego, jajek i świeżych ziół, a następnie pojawiają się ponownie jako chrupiący dodatek do kurczaka, awokado, sałaty i pomidora. To prosty przykład tego, że makadamia nie musi czekać w szafce na specjalną okazję – może znaleźć swoje miejsce także w codziennym lunchu.