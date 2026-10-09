Zwycięstwo Euvic GTK Gliwice w Bydgoszczy. Zobacz kto poprowadził drużynę do wygranej

Wyrównane starcie na parkiecie w Bydgoszczy

Gospodarze, Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz, rozpoczęli spotkanie z drobną przewagą, wygrywając pierwszą kwartę 22:20. Druga część meczu należała jednak bezsprzecznie do gości z Gliwic, którzy zdominowali tę odsłonę wynikiem 26:13, budując solidną zaliczkę przed przerwą.

Trzecia kwarta przyniosła imponujący zryw gospodarzy, którzy rzucili aż 27 punktów, tracąc przy tym zaledwie 15. Ostatnia, bardzo defensywna część spotkania zakończyła się wynikiem 14:12 dla zespołu GTK, co ostatecznie przypieczętowało ich minimalne, jednopunktowe zwycięstwo w całym spotkaniu.

Kto zdobył najwięcej punktów w meczu?

Liderem ofensywy miejscowego zespołu z Bydgoszczy był Jayden Taylor, który zapisał na swoim koncie 18 punktów, a wspierał go Martyce Kimbrough z dorobkiem 14 oczek. Na liście punktujących drużyny Astorii znaleźli się również Denzel Andersson oraz Kacper Kłaczek, którzy rzucili odpowiednio 12 i 10 punktów dla swojego zespołu.

W drużynie Euvic GTK Gliwice najskuteczniejszy na parkiecie okazał się Eric Nottage, kończąc mecz z dorobkiem 19 punktów. Kluczowe wsparcie dla zwycięskiego zespołu zapewnili Selton Miguel i Kacper Gordon, dopisując do konta drużyny 17 oraz 11 punktów, co okazało się kluczowe dla końcowego triumfu gości.