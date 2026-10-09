Pieczywo z dobrym składem. Michał Wrzosek współtworzy nowość od Żabki

Świeże pieczywo od lat jest ważnym elementem codziennych zakupów. Odpowiadając na potrzeby klientów, którzy coraz większą wagę przywiązują do świadomych wyborów żywieniowych, Żabka oferuje szeroki wybór pieczywa – od klasycznych bułek i chlebów po warianty pełnoziarniste i te oferowane przez lokalnych producentów.

Nowa pełnowartościowa grahamka od Michała Wrzoska

Tym razem Żabka poszła o krok dalej i we współpracy ze znanym dietetykiem i twórcą internetowym Michałem Wrzoskiem, wspólnie opracowała recepturę bułki grahamki, której skład opiera się w 70% na mące graham. Bułka charakteryzuje się chrupiącą skórką i puszystym wnętrzem, nie zawiera cukru ani zbędnych dodatków i może być pełnowartościowym źródłem błonnika i białka.

To prawdopodobnie dopiero początek większej współpracy z Żabką, w ramach której będziemy pracować nad kolejnymi produktami i poprawiać ich skład. Od lat powtarzam, że zdrowe odżywianie powinno być proste, smaczne i dostępne dla każdego. Nie chcę przekonywać ludzi, żeby nagle przestali jeść swoje ulubione produkty. Chcę sprawiać, żeby te produkty były po prostu lepsze. Jeżeli możemy sprawić, że miliony Polaków, kupując coś po drodze do pracy, szkoły czy domu, będą miały do wyboru produkt z lepszym składem – to dla mnie jest właśnie realna zmiana. I dokładnie po to to robimy – mówi Michał Wrzosek.

„Grahamkowóz” podbija ulice i social media

Wprowadzeniu nowego produktu na sklepowe półki Żabki towarzyszy akcja promocyjna w mediach własnych sieci – strona internetowa, gazetka, aplikacja oraz w mediach społecznościowych Żabki i Michała Wrzoska. W serii krótkich materiałów wideo znany dietetyk opowiada m.in. o tym, jak powstała nowa pełnowartościowa grahamka oraz udostępnia swoją relację z podróży ulicami Warszawy „Grahamkowozem” – pojazdem w kształcie bułki, podczas której pytał przechodniów o ich poranne nawyki żywieniowe i częstował kanapkami.

Oferta pieczywa w Żabce systematycznie ewoluuje. Jedną z kluczowych zmian przyniósł rok 2024, kiedy sieć przeprowadziła kompleksowy przegląd kategorii, ograniczając ją do kilkunastu najpopularniejszych produktów i jednocześnie zmieniając ich receptury, gramatury oraz zasady wypieku. W kolejnych latach oferta była stopniowo rozwijana o kolejne warianty, m.in. bułki wieloziarniste, z kiełkami żyta czy bułkę ze skyrem, przy zachowaniu kluczowych pozycji, takich jak grahamka, bułka pszenna czy bułka z dynią – w rozmiarach XXL. Obecnie kategoria obejmuje zarówno klasyczne pieczywo wypiekane na miejscu, jak i bardziej zróżnicowane propozycje odpowiadające na różne okazje zakupowe.