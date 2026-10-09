Jesienny weekend na farmie dyniowej. 12 miejsc w Polsce, które warto odwiedzić tej jesieni

Jesień to znakomity moment, aby odwiedzić farmy dyniowe.

Jesienne farmy dyniowe w Polsce stały się popularną atrakcją, oferującą rozrywkę dla rodzin, w tym labirynty kukurydziane, minizoo, dekoracje do zdjęć oraz strefy gastronomiczne.

Sprawdź, które farmy dyniowe warto odwiedzić tej jesieni.

Farmy dyń to ciekawy pomysł na rodzinny wypad, spotkanie z przyjaciółmi lub weekendową odskocznię od codzienności. Jedne kuszą rozbudowanymi strefami zabawy, inne stawiają na spokojny spacer i naturalne krajobrazy. Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne godziny otwarcia, dostępność atrakcji i ewentualne zasady wstępu, ponieważ oferta może się zmieniać w trakcie sezonu. Eksperci Triverny wskazali 12 farm, które warto odwiedzić tej jesieni.

Jesienna wycieczka pełna kolorów. Sprawdź, które farmy dyniowe warto odwiedzić tej jesieni

Farmy dyniowe, to atrakcja, która w Stanach Zjednoczonych jest nieodłącznym elementem jesieni. Od kilku lat również w Polsce ten rodzaj spędzania wolnego czasu w jesienne popołudnia i weekendy stał się niezwykle popularny. Spacer po dyniowej farmie to znakomita rozrywka dla całej rodziny. Sprawdź, które farmy dyniowe warto odwiedzić tej jesieni i do kiedy będą otwarte.

1. Dyniolandia w Krakowie

W Krakowie na gości czeka Dyniolandia, czyli miejsce, w którym jesienny spacer można połączyć z rodzinną rozrywką. Przygotowano tu dekoracje idealne do pamiątkowych zdjęć, karuzele, dmuchańce oraz stoiska gastronomiczne i dyniowy targ. Dzieci mogą odwiedzić minizoo, nakarmić zwierzęta, a także zajrzeć do domku szeryfa, gdzie czekają rekwizyty inspirowane Dzikim Zachodem.

Dyniolandia ma być czynna do końca października 2026 roku.

2. Dyniowa Farma we Wrocławiu

Wrocławska propozycja znajduje się w pobliżu ZOO i Hali Stulecia. Na obszarze liczącym niemal 10 tys. m² przygotowano mnóstwo atrakcji, w tym słomiany labirynt, dyniowe kręgle, trampoliny i tor rowerowy. Nie zabrakło również basenu z kukurydzą, ścieżki sensorycznej, dyniowego domku oraz huśtawki otoczonej balonami. Najmłodsi mogą spotkać króliki, kozy, owce i kury, a po zabawie odpocząć w strefie gastronomicznej.

Farma ma działać do 31 października 2026 roku.

3. Farma Wuja Toma – Dyniolandia w Warszawie

Niedaleko centrum stolicy można znaleźć miejsce utrzymane w klimacie retro, inspirowane początkiem XX wieku. Farma Wuja Toma oferuje nie tylko dyniowe dekoracje, lecz także minizoo z alpakami, królikami i kucykami. Na dzieci czekają labirynt w polu kukurydzy, park linowy, ścianka wspinaczkowa, dmuchana mega dynia oraz zbożowy wyścig. Ciekawym uzupełnieniem wizyty jest ścieżka edukacyjna rozwijająca zmysły.

Sezon ma potrwać do końca listopada 2026 roku.

4. Dyniowe Love w Rotmance koło Gdańska

Ta kameralna farma jesienią przyciąga różnorodnością dyń i dodatkowymi atrakcjami. Można tu kupić lokalne przetwory, dyniowe gadżety oraz warzywa w wielu odmianach. Na miejscu przygotowano również pomysłowe scenerie fotograficzne, ognisko i labirynty ze słomy oraz kukurydzy. Dzieci mogą skorzystać ze strefy gokartów lub nakarmić kozy.

Dyniowe Love ma być otwarte we wrześniu i październiku, w piątki oraz weekendy.

5. Dyniowe Pole Przybynów

Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej od 2017 roku działa plantacja, na której uprawia się około 20 odmian dyń jadalnych i ozdobnych. Dyniowe Pole Przybynów to propozycja dla osób szukających spokojniejszego kontaktu z naturą. Malownicze otoczenie sprzyja spacerom, a jesienne krajobrazy stanowią świetne tło do zdjęć.

Plantacja ma być czynna do 31 października 2026 roku.

6. Dobronianka pod Łodzią

W Dobroniance jesienny wypoczynek można połączyć z kreatywną zabawą. Goście mają okazję uczestniczyć w warsztatach wycinania dyń i fotografować się na tle sezonowych dekoracji. Dużym atutem jest także Dobroniankowy Zwierzyniec, w którym żyje ponad 40 gatunków zwierząt. Można spotkać tam między innymi gęsi, owce, strusie, renifery i króliki.

Dyniowe atrakcje mają być dostępne do listopada 2026 roku.

7. Dyniowa Zagroda pod Poznaniem

W Ekologicznym Gospodarstwie Rolnym Pankiewicz jesień oznacza czas Dyniowej Zagrody. Gospodarstwo zajmuje się naturalną uprawą warzyw i owoców oraz przygotowywaniem domowych przetworów. W sezonie ogród wypełniają dynie o rozmaitych kształtach i kolorach. Znajdziemy tu zarówno odmiany przeznaczone do jedzenia, jak i te idealne do jesiennych dekoracji.

Zagroda ma być czynna do końca października 2026 roku.

8. Farma Dyń w Lublinie

Lubelska farma została przygotowana z myślą o rodzinnych wycieczkach. Oprócz dekoracji i scenerii fotograficznych organizowane są warsztaty kulinarne oraz zajęcia kreatywne dla najmłodszych. Warto zajrzeć także do Kawiarenki Dyniowej, gdzie można spróbować między innymi ciast, muffinek i gofrów, a także kawy oraz herbaty w sezonowych odsłonach. W weekendy odbywają się dodatkowe wydarzenia, w tym zabawy związane z Halloween.

Farma ma być otwarta do 31 października 2026 roku.

9. Farma Dyniowa w Legendii

W chorzowskiej Legendii jesienny klimat pojawia się również dzięki sezonowej Farmie Dyniowej. Na odwiedzających czekają barwne dekoracje i miejsca do zdjęć, takie jak Magiczna Farma, Dyniowa Huśtawka oraz Jesienna Kaskada. Dla osób lubiących aktywną zabawę przygotowano także dyniowe kręgle.

Atrakcja jest dostępna dla gości parku bez dodatkowej opłaty i ma działać do 25 października 2026 roku.

10. Dyniowy Ogród Prószków

Około 15 km od Opola znajduje się Dyniowy Ogród Prószków, uznawany za największą farmę dyń w regionie. Ekologiczne gospodarstwo oferuje wiele odmian warzyw jadalnych i ozdobnych, a przygotowane aranżacje zachęcają do robienia zdjęć. Z myślą o najmłodszych organizowane są warsztaty i animacje, dzięki którym wizyta staje się czymś więcej niż zwykłym spacerem po plantacji.

11. Dyniowa Farma Dobrosielscy

Rodzinna farma położona około 25 km od Bydgoszczy to propozycja dla miłośników różnorodnych odmian dyni. Można tu zobaczyć i kupić okazy z różnych stron świata: od klasycznych pomarańczowych, przez białe i zielone, aż po prążkowane. Dodatkową atrakcją jest rozległy labirynt kukurydziany. Przy okazji można zaopatrzyć się w świeże warzywa prosto od producenta.

12. Dyniowe Pole w Pęzinie

W okolicach Stargardu znajduje się Dyniowe Pole w Pęzinie, gdzie jesień można podziwiać wśród kolorowych upraw. Na gości czekają dynie w wielu odmianach, możliwość spacerowania po plantacji i miejsca do pamiątkowych fotografii. W weekendy odbywają się również wydarzenia tematyczne, w tym imprezy inspirowane Halloween oraz meksykańskim świętem Día de los Muertos.

Pole ma być czynne do końca października 2026 roku.

Nie zwlekaj i już dziś zaplanuj weekend pełen atrakcji dla całej rodziny na jednej z wybranych farm dyniowych. A może tej jesieni uda wam się odwiedzić więcej niż jedno magiczne miejsce?

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