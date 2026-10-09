Przepis idealny na jesień. Wrapy cukiniowo-marchewkowe z kurczakiem i chrupiącą makadamią

Przygotowanie tych wrapów nie jest skomplikowane, choć warto zarezerwować na nie około 45 minut. Przepis pozwala uzyskać trzy porcje, dlatego sprawdzi się również wtedy, gdy chcesz przygotować posiłek dla kilku osób. Podstawą dania jest domowy placek z cukinii, marchewki, serka wiejskiego i jajek, wzbogacony nasionami chia, świeżymi ziołami oraz posiekanymi orzechami makadamia. To właśnie one nadają warzywnej bazie delikatnie orzechowy smak i przyjemną strukturę. Po upieczeniu placek wystarczy wystudzić, a następnie wypełnić liśćmi sałaty, kawałkami usmażonej piersi z kurczaka, plastrami awokado i pomidora. Na koniec całość można posypać dodatkową porcją makadamii. Efekt? Kolorowy, apetyczny posiłek, który łączy świeżość warzyw z wyrazistym smakiem dodatków i chrupiącym akcentem.
Ilość: 3 porcje. Czas: 45 minut. Poziom: Łatwe
Przepis na wrapy cukiniowo-marchewkowe z kurczakiem i chrupiącą makadamią
Składniki:
Wrapy:
- 140 g cukinii
- 100 g marchewki
- 150 g serka wiejskiego
- 2 jajka
- 2 łyżki posiekanych świeżych ziół (natka pietruszki, mięta, koper, bazylia etc)
- 2 łyżki posiekanych orzechów makadamia
- 1 łyżka nasion chia
- sól i pieprz do smaku
dodatkowo:
- pierś z kurczaka
- 1 łyżka oliwy
- 1 łyżeczka papryki słodkiej w proszku
- szczypta soli
- liście sałat
- plastry awokado
- pomidor średniej wielkości
- 1 łyżka posiekanych orzechów makadamia
Przygotowanie:
- W misce wymieszaj oliwę, słodką paprykę i sól, dodaj pierś z kurczaka,
- wymieszaj z marynatą i odstaw na 30 minut. Po tym czasie usmaż na średnim ogniu na złoto z każdej strony. Wystudź i pokrój na plastry.
- Umytą i osuszoną cukinię i marchew zetrzyj na tarce do oddzielnych misek. Cukinię posól i odstaw na 20 minut, po tym czasie odciśnij cukinię i dodaj do startej marchewki.
- Do miski z warzywami dodaj jajka, serek wiejski, posiekane zioła, posiekane orzechy makadamia, nasiona chia, dopraw solą i pieprzem, całość dokładnie wymieszaj.
- Masę przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, uformuj prostokąt. Piecz w temperaturze 210 stopni przez 25-30 minut do lekkiego zarumienienia, wyjmij z piekarnika do wystudzenia.
- Na wystudzonym wrapie ulóż liście sałat, kawałki kurczaka, awokado, plastry pomidora całość posyp orzechami makadamia. Wrapa zwiń i przekrój na dwie części.