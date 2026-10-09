Przepis idealny na jesień. Wrapy cukiniowo-marchewkowe z kurczakiem i chrupiącą makadamią

Przygotowanie tych wrapów nie jest skomplikowane, choć warto zarezerwować na nie około 45 minut. Przepis pozwala uzyskać trzy porcje, dlatego sprawdzi się również wtedy, gdy chcesz przygotować posiłek dla kilku osób. Podstawą dania jest domowy placek z cukinii, marchewki, serka wiejskiego i jajek, wzbogacony nasionami chia, świeżymi ziołami oraz posiekanymi orzechami makadamia. To właśnie one nadają warzywnej bazie delikatnie orzechowy smak i przyjemną strukturę. Po upieczeniu placek wystarczy wystudzić, a następnie wypełnić liśćmi sałaty, kawałkami usmażonej piersi z kurczaka, plastrami awokado i pomidora. Na koniec całość można posypać dodatkową porcją makadamii. Efekt? Kolorowy, apetyczny posiłek, który łączy świeżość warzyw z wyrazistym smakiem dodatków i chrupiącym akcentem.

Ilość: 3 porcje. Czas: 45 minut. Poziom: Łatwe

Przepis na wrapy cukiniowo-marchewkowe z kurczakiem i chrupiącą makadamią

Składniki:

Wrapy:

140 g cukinii

100 g marchewki

150 g serka wiejskiego

2 jajka

2 łyżki posiekanych świeżych ziół (natka pietruszki, mięta, koper, bazylia etc)

2 łyżki posiekanych orzechów makadamia

1 łyżka nasion chia

sól i pieprz do smaku

dodatkowo:

pierś z kurczaka

1 łyżka oliwy

1 łyżeczka papryki słodkiej w proszku

szczypta soli

liście sałat

plastry awokado

pomidor średniej wielkości

1 łyżka posiekanych orzechów makadamia

Przygotowanie: