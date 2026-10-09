Ekstraklasa siatkarek. ŁKS Commercecon Łódź pokonał PGE Budowlanych w derbach

Zwycięstwo ŁKS Commercecon Łódź

Spotkanie pomiędzy łódzkimi drużynami zakończyło się triumfem zawodniczek ŁKS Commercecon Łódź, które pokonały PGE Budowlanych Łódź 3:1. Mecz rozgrywany w ramach Ekstraklasy siatkarek przyniósł sporo emocji. Wyniki poszczególnych setów to 19:25, 18:25, 25:14 oraz 18:25 na korzyść gości.

W zespole PGE Budowlanych Łódź wystąpiły m.in. Rodica Buterez, Martyna Grajber-Nowakowska, Paulina Majkowska, Sasa Planinsec, Maja Storck i Katarzyna Wenerska. Na pozycji libero zagrała Justyna Łysiak. W trakcie spotkania na boisku pojawiły się również Aleksandra Kazała oraz Iuna Zadorojnai.

Skład zwycięskiej drużyny

Barwy ŁKS Commercecon Łódź reprezentowały w tym meczu Karla Antunović, Elles Dambrink, Magdalena Jurczyk, Suvi Kokkonen, Oleksandra Milenko oraz Sonia Stefanik. Funkcję libero pełniła Anna Pawłowska. Ponadto w rotacji znalazły się Regiane Bidias, Pola Nowakowska, Anna Obiała i Maja Szymańska.

Derby Łodzi w Ekstraklasie siatkarek są zawsze wyczekiwanym wydarzeniem dla kibiców. Tym razem powody do radości miały zawodniczki i sympatycy ŁKS-u, którzy mogli świętować cenne wyjazdowe zwycięstwo i dopisać kolejne punkty do ligowej tabeli.