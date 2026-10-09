Ekstraklasa siatkarek. ŁKS Commercecon Łódź pokonał PGE Budowlanych w derbach

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-09 23:16

Siatkarki ŁKS Commercecon Łódź zwyciężyły w derbowym starciu w Ekstraklasie siatkarek. Zespół ten pokonał PGE Budowlanych Łódź 3:1 po emocjonującym spotkaniu rozegranym w ramach krajowych rozgrywek.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Siatkarki w czerwonym i niebieskim stroju skaczą do bloku przy siatce podczas meczu piłki siatkowej.

Zwycięstwo ŁKS Commercecon Łódź

Spotkanie pomiędzy łódzkimi drużynami zakończyło się triumfem zawodniczek ŁKS Commercecon Łódź, które pokonały PGE Budowlanych Łódź 3:1. Mecz rozgrywany w ramach Ekstraklasy siatkarek przyniósł sporo emocji. Wyniki poszczególnych setów to 19:25, 18:25, 25:14 oraz 18:25 na korzyść gości.

W zespole PGE Budowlanych Łódź wystąpiły m.in. Rodica Buterez, Martyna Grajber-Nowakowska, Paulina Majkowska, Sasa Planinsec, Maja Storck i Katarzyna Wenerska. Na pozycji libero zagrała Justyna Łysiak. W trakcie spotkania na boisku pojawiły się również Aleksandra Kazała oraz Iuna Zadorojnai.

Skład zwycięskiej drużyny

Barwy ŁKS Commercecon Łódź reprezentowały w tym meczu Karla Antunović, Elles Dambrink, Magdalena Jurczyk, Suvi Kokkonen, Oleksandra Milenko oraz Sonia Stefanik. Funkcję libero pełniła Anna Pawłowska. Ponadto w rotacji znalazły się Regiane Bidias, Pola Nowakowska, Anna Obiała i Maja Szymańska.

Derby Łodzi w Ekstraklasie siatkarek są zawsze wyczekiwanym wydarzeniem dla kibiców. Tym razem powody do radości miały zawodniczki i sympatycy ŁKS-u, którzy mogli świętować cenne wyjazdowe zwycięstwo i dopisać kolejne punkty do ligowej tabeli.

ROLKI