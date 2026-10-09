Baraże MŚ. Polki przegrywają z Belgią. Rzut karny zmarnowany

Baraże MŚ. Pierwsze spotkanie dla Belgii

Piłkarki reprezentacji Polski przegrały w Leuven z Belgią 0:1 w pierwszym meczu 1. rundy baraży o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Brazylii. Jedyną bramkę spotkania zdobyła Elena Dhont w doliczonym czasie pierwszej połowy (45+3). Rewanż odbędzie się we wtorek w Gdańsku.

Obie drużyny zmarnowały po jednym rzucie karnym. W 33. minucie strzał Tessy Wullaert obroniła Kinga Seweryn. Z kolei w 57. minucie rzutu karnego dla Polski nie wykorzystała Ewa Pajor, której uderzenie zatrzymała Lowiese Seynhaeve.

Jak przebiegała rywalizacja w Leuven?

Polki, po debiucie na tegorocznych mistrzostwach Europy w Szwajcarii, walczą o pierwszy w historii awans na mundial. Wiosną w dywizji A Ligi Narodów rywalizowały z Francją, Holandią i Irlandią, notując remis i pięć porażek, co skutkowało spadkiem do dywizji B. Awans na mundial mają już zapewniony zespoły: Francja, Niemcy, Hiszpania i Dania.

Polska z Belgią grała ostatni raz pięć lat temu. W rankingu FIFA Belgia zajmuje 19. miejsce, a Polska plasuje się na 29. pozycji. Jeśli Polska wyeliminuje Belgię, w drugiej rundzie baraży zagra ze zwycięzcą rywalizacji Irlandia - Kazachstan (w pierwszym meczu Irlandki wygrały aż 8:0).