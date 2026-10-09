delio supermarket online stawia sprawę jasno Trzy konkretne obietnice dla klientów

Zakupy z dostawą do domu pozwalają odzyskać czas, który zwykle zajmują dojazd do sklepu, szukanie produktów i stanie w kolejce. O rosnącym znaczeniu tego kanału w Polsce świadczą również dane rynkowe. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, analizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą, w grudniu 2025 roku internetowa sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych wzrosła o 42,9 proc. rok do roku.

Trzy obietnice, które odpowiadają na codzienne potrzeby

W zakupach spożywczych liczą się dziś nie tylko ceny, ale także czas, wygoda i jakość produktów. Jak wynika z badania, 86 proc. badanych uznaje atrakcyjne ceny za ważny aspekt wyboru sklepu, 75 proc. wskazuje na oszczędność czasu w ciągu dnia, a 73 proc. na wygodę i brak wysiłku[1]. W przypadku zakupu świeżych owoców i warzyw online jednym z najważniejszych czynników zachęcających konsumentów jest z kolei gwarancja świeżości.

To właśnie wokół ceny, świeżości i czasu delio supermarket online buduje trzy obietnice swojej nowej kampanii. Marka nie poprzestaje jednak na komunikowaniu korzyści. Każdej z nich towarzyszy konkretna deklaracja wobec klienta: „Na dziś albo na nasz koszt”, „Świeże albo za darmo” oraz „Najtaniej albo obniżamy”. Co to oznacza w praktyce?

„Na dziś albo na nasz koszt” to zobowiązanie marki do dostawy zakupów tego samego dnia. Jeśli warunek nie zostanie spełniony, delio supermarket online zwróci klientowi koszt dostawy.

„Świeże albo za darmo” dotyczy jakości zamówionych warzyw i owoców. Jeśli klient nie będzie zadowolony z ich jakości, delio supermarket online zwróci za nie pieniądze.

„Najtaniej albo obniżamy” obejmuje ponad 70 produktów, których ceny są regularnie porównywane z cenami tych samych produktów w wybranych supermarketach online. Jeśli dany produkt jest dostępny taniej w jednym z nich, to delio obniża jego cenę. Produkty objęte mechanizmem znajdują się w zakładce Najtaniej online.

Autor: FlyWheel/ Materiały prasowe

Wygoda oparta na zaufaniu

Deklaracje mają dać klientom pewność, że mogą liczyć na wsparcie również wtedy, gdy zakupy nie spełnią ich oczekiwań.

Zakupy spożywcze online powinny przede wszystkim ułatwiać codzienne życie. Dlatego nie chcemy poprzestawać na deklaracjach. Jeśli mówimy, że dostarczymy zakupy na dziś, produkty będą świeże, a ceny konkurencyjne, chcemy również jasno powiedzieć, co zrobimy, jeśli nie spełnimy tej obietnicy. Klient nie musi wierzyć nam na słowo. Może po prostu sprawdzić delio supermarket online w praktyce - mówi Magdalena Marzec, Head of Marketing w Lite e-Commerce

Szeroko zakrojona kampania

Działania komunikacyjne delio supermarket online potrwają od października do końca listopada. Kampania będzie szeroko obecna w przestrzeni Warszawy. Komunikaty delio supermarket online pojawią się na busbackach, nośnikach DOOH, citylightach i billboardach, a także w radiu, na ekranach w siłowniach oraz w addressable TV.

Równolegle kampania digitalowa obejmie wszystkie miasta, w których działa delio supermarket online. Komunikacja będzie prowadzona na platformach Meta i TikTok oraz w ekosystemie Google, w tym na YouTubie.

Za ideę kreatywną kampanii delio supermarket online odpowiada agencja Gong. Planowaniem i zakupem mediów zajmuje się Value Media, a działania PR koordynuje Flywheel PR.