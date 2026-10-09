Koszmar Ewy Pajor w barażach. Polki komplikują sobie drogę na mundial

Udział w barażach jest dla polskiej drużyny prowadzonej przez obecnego selekcjonera ostateczną przepustką, by zagrać na mistrzostwach świata w Brazylii. Podczas grupowych zmagań eliminacyjnych polskie piłkarki zgromadziły zaledwie jedno oczko, zamykając stawkę w swojej grupie. Niemniej jednak szanse na awans wciąż istnieją. W przypadku wyeliminowania Belgii, w ostatecznym dwumeczu zmierzą się z reprezentacją Irlandii, która w swoim pierwszym półfinale rozgromiła Kazachstan wynikiem 8:0 i jest niemal pewna awansu.

Ewa Pajor nie trafia z rzutu karnego 😬 📲 Transmisja 👉 https://t.co/HCHcLHfl78 https://t.co/7gD5onuVS3— TVP SPORT (@sport_tvppl) October 9, 2026

Kluczowe fragmenty starcia Polek z reprezentacją Belgii rozegrały się w 28. minucie spotkania. Drużyna z Beneluksu wyprowadziła szybką kontrę, podczas której Wiktoria Zieniewicz dopuściła się przewinienia na rywalce w obrębie własnego pola karnego. Po skorzystaniu z systemu wideoweryfikacji, sędzia główna zadecydowała o przyznaniu rzutu karnego. Do wykonania stałego fragmentu gry wyznaczono Tessę Wullaert, jednak jej próba była wyjątkowo nieudana. Kinga Seweryn popisała się świetnym refleksem i bez kłopotu złapała piłkę.

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W końcowych minutach pierwszej połowy miejscowe zawodniczki wyprowadziły kolejny atak, który celnym uderzeniem sfinalizowała Dhont. Na przerwę reprezentantki Polski schodziły z jednobramkową stratą.

W drugiej odsłonie meczu polska kadra otrzymała wyśmienitą szansę na wyrównanie stanu rywalizacji. Arbiter główna podyktowała jedenastkę na korzyść Biało-Czerwonych, do której podeszła Ewa Pajor. Gwiazda naszej reprezentacji zawiodła w decydującym momencie. Oddała bardzo słaby strzał, z którym golkiperka Seynhaeve poradziła sobie bez żadnego problemu, zachowując czyste konto.

Drugie starcie pomiędzy Polską a Belgią odbędzie się we wtorek, 13 października o godzinie 18:00.