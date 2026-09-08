Dlaczego cebula zaczyna kiełkować? Powodem może być sposób jej przechowywania

Cebula może zacząć kiełkować przez niewłaściwe warunki przechowywania.

Zbyt wysoka temperatura i wilgoć sprzyjają pojawianiu się zielonych pędów.

Skiełkowana cebula nie zawsze oznacza, że warzywo trzeba wyrzucić.

Odpowiednie przechowywanie może pomóc zachować cebulę świeżą znacznie dłużej.

Jeśli cebula jest przechowywana w zbyt ciepłym miejscu, może szybciej przechodzić ze stanu przechowywania do wzrostu. Podobny problem może pojawić się przy dużej wilgotności. Dlatego zamknięta, wilgotna szafka niekoniecznie będzie dobrym miejscem na większy zapas cebuli. Warzywa najlepiej przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Warto też unikać szczelnych plastikowych woreczków, w których może gromadzić się wilgoć.

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Czy skiełkowaną cebulę można jeść?

Sama obecność zielonego pędu nie oznacza automatycznie, że cebula jest niezdatna do spożycia. Jeśli warzywo jest nadal jędrne, nie ma oznak pleśni, gnicia ani nieprzyjemnego zapachu, można je odpowiednio oczyścić i wykorzystać w kuchni. Zielony pęd również może być użyty jako dodatek do potraw, o ile cebula jest w dobrym stanie.

Inaczej należy postąpić, jeśli cebula jest miękka, śluzowata, spleśniała albo wyraźnie się psuje. Takiego egzemplarza lepiej nie wykorzystywać.

Jak przechowywać cebulę dłużej?

Przede wszystkim nie rób dużych zapasów, jeśli wiesz, że nie zużyjesz ich w najbliższym czasie. Cebula powinna mieć dostęp do powietrza, dlatego dobrze sprawdzają się przewiewne koszyki lub siatki przeznaczone do przechowywania warzyw.

Warto też regularnie zaglądać do zapasów. Jeśli jedna cebula zaczyna się psuć, należy ją od razu oddzielić od pozostałych. Dzięki temu można ograniczyć ryzyko, że wilgoć i proces gnicia szybko przeniosą się na kolejne warzywa.