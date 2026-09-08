ME siatkarzy 2026. Polacy grają o obronę tytułu i cenną nagrodę

Gdzie rozegrane zostaną ME siatkarzy 2026?

Współorganizatorami turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Biało-czerwoni fazę grupową i początek pucharowej spędzą w Sofii. Decydujące spotkania o medale odbędą się we włoskim Mediolanie.

Polacy są jednym z głównych faworytów europejskiego czempionatu. Zespół Nikoli Grbicia od 2022 roku staje na podium każdej międzynarodowej imprezy. Trzy lata temu również triumfowali w Lidze Narodów, a następnie sięgnęli po złoto w Rzymie.

Kłopoty kadrowe polskiej drużyny

Mimo sukcesów, kadra zmaga się z brakami. Bartosz Kurek i Norbert Huber zrobili sobie przerwę, a Marcin Janusz zakończył międzynarodową karierę ze względów zdrowotnych. Ponadto kontuzje wyeliminowały Mateusza Bieńka i Jakuba Kochanowskiego.

Z mistrzowskiego składu sprzed trzech lat w zespole znalazło się zaledwie pięciu zawodników. Są to: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka i libero Jakub Popiwczak. Wilfredo Leon może przejść do historii, zdobywając tytuł MVP drugiej z rzędu edycji ME.

Z kim zmierzą się w fazie grupowej?

Rywalizacja Polaków rozpocznie się od spotkań z Portugalią, Izraelem i Macedonią Północną. Następnie czeka ich trudniejsze starcie z Ukrainą i współgospodarzami – Bułgarią. To ostatnie najprawdopodobniej przesądzi o wygraniu grupy.

Zwycięstwo w fazie grupowej jest niezwykle ważne. Pozwoli uniknąć na wczesnym etapie silnych rywali, jak na przykład Francja. Dodatkowo stawką mistrzostw jest kwalifikacja do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku, którą otrzyma tylko triumfator imprezy.