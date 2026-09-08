Wrzesień to dobry moment, żeby zrobić to z trawnikiem. Wiosną ci podziękuje

Wrzesień to dobry moment, żeby przyjrzeć się trawnikowi i naprawić szkody, które pojawiły się podczas gorących, letnich miesięcy.

Jesienna pielęgnacja może obejmować kilka prostych zabiegów, które poprawią kondycję murawy i pomogą jej lepiej przygotować się do zimy.

Jeśli po lecie pojawiły się suche lub przerzedzone fragmenty, warto zająć się nimi właśnie teraz, zanim nadejdą chłodniejsze miesiące.

Znaczenie ma również odpowiednia pielęgnacja pod koniec sezonu. Kilka dobrze wykonanych prac jesienią może oznaczać mniej problemów z trawnikiem wiosną.

Jesienne zabiegi mogą pomóc przygotować murawę do zimy i stworzyć lepsze warunki do wzrostu wiosną. Jedną z czynności, które warto rozważyć jesienią, jest wertykulacja. Polega ona na usunięciu filcu, czyli warstwy obumarłych fragmentów traw i innych resztek, która może gromadzić się tuż przy powierzchni gleby.

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W przypadku mocno zbitej gleby przydatna może być również aeracja, czyli napowietrzanie podłoża. Dzięki wykonaniu otworów w glebie woda i powietrze mogą łatwiej docierać do systemu korzeniowego. Nie zawsze trzeba jednak wykonywać oba zabiegi intensywnie. Wiele zależy od kondycji trawnika i rodzaju gleby. Jeśli murawa jest w dobrej formie, wystarczą podstawowe zabiegi pielęgnacyjne.

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Uzupełnij puste miejsca

Wrzesień może być również dobrym momentem na dosiewkę trawy w miejscach, które po lecie stały się przerzedzone. Przed wysiewem warto przygotować podłoże, czyli usunąć suche resztki, lekko spulchnić ziemię i zapewnić nasionom kontakt z podłożem. W tym okresie trzeba również pamiętać o podlewaniu, szczególnie jeśli pogoda jest sucha. Nie oznacza to jednak codziennego zalewania trawnika. Lepiej obserwować stan gleby i dostosować podlewanie do warunków.

Ostatnie koszenie też ma znaczenie

Przed zimą nie należy pozostawiać trawy bardzo wysokiej, ale nie warto również kosić jej ekstremalnie krótko. Ostatnie koszenie powinno być dostosowane do pogody i tempa wzrostu trawy. Jeśli zadbasz o murawę już we wrześniu, wiosną możesz mieć znacznie mniej pracy z regeneracją. Jesienna pielęgnacja nie gwarantuje oczywiście idealnego trawnika, ale zdecydowanie zwiększa szanse na to, że dobrze rozpocznie kolejny sezon.