OnlyBio rozpoczęło jesień z przytupem. Piana party w rytmie Gloss Hair in Balance

Różu było zdecydowanie więcej niż trochę. A piana? Ta była absolutnie wszędzie, bo szampon pieni się jak szalony. Goście, influencerzy i media wskoczyli w imprezowy klimat, a o najlepsze muzyczne hity zadbała DJ Naro, która rozkręciła parkiet na dobre.

Było też taneczne show prosto ze Step upu, matcha bus z pysznymi wariantami napoju i lodami, naleśniki - zarówno na słono, jak i na słodko oraz oczywiście popcorn w różowych pojemniczkach. A dla tych, którzy zamiast parkietu wybierali good hair day, OnlyBio przygotowało strefę fryzjerską HAIR BLING BLING. Strefa stylizacji prowadzona przez profesjonalnych fryzjerów: biżuteria i ozdoby do włosów, chromatyczny żel, błyszczące pasemka, glitter, diamenciki na włosy, twarz i ciało.

I wisienka na torcie? A właściwie… lodowa rzeźba. Centralne miejsce wydarzenia zajęło ogromne lodowe popiersie Szamponu Wygładzającego Gloss Hair in Balance - bohatera wydarzenia. Bo Gloss to właśnie blask, gładkość i włosy, które odbijają światło jak tafla wody. OnlyBio pokazało, że świadoma pielęgnacja wcale nie musi być nudna. Może być różowa, pianowa, wprowadzać w wesoły nastrój. A co najważniejsze jest skuteczna. Szampon Gloss to odpowiedź na potrzeby włosów matowych, łamliwych i pozbawionych blasku. To niezawodny sposób na idealnie gładką taflę oraz głęboki blask. Skutecznie, a zarazem delikatnie oczyszcza skórę głowy, dbając o jej odpowiednie nawilżenie. Włosy po użyciu stają się sypkie, miękkie i błyszczące.

Wydarzenie rozpoczyna półroczną kampanię szamponu gloss, która będzie nosiła nazwę właśnie PIANA PARTY. Produkty z serii Gloss Hair in Balance OnlyBio są dostępne w sklepie www.onlybio.life oraz w drogeriach Rossmann.

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