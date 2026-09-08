Mistrzostwa Europy siatkarzy startują w środę. Z kim i kiedy zagrają Polacy

Polscy siatkarze poznali terminarz fazy grupowej

Reprezentacja Polski zainauguruje zmagania w grupie B podczas czwartkowego meczu z Portugalią. Spotkanie zostanie rozegrane w bułgarskiej Sofii. Następnie polscy siatkarze rozegrają cztery kolejne mecze fazy grupowej. Biało-czerwoni zmierzą się kolejno z Izraelem 12 września oraz Macedonią Północną dzień później.

Kolejnymi rywalami polskiej kadry będą reprezentacje Ukrainy i Bułgarii. Z ukraińskim zespołem zawodnicy zmierzą się 15 września. Dzień później, 16 września, biało-czerwoni zakończą rywalizację w grupie B starciem z drużyną współgospodarzy. Turniej organizują Włochy, Bułgaria, Finlandia i Rumunia.

Gdzie odbędą się decydujące mecze o medale?

Grupa A zagra w Modenie, chociaż mecz otwarcia Włochy - Szwecja zaplanowano w Neapolu. Zespoły z grupy C rywalizować będą w fińskim Tampere, natomiast grupa D zagra w Kluż-Napoce. Dwa pierwsze etapy fazy pucharowej zagoszczą w Sofii i Turynie. W Bułgarii 19 i 20 września rozegrane zostaną mecze 1/8 finału, a 22 września ćwierćfinały. We Włoszech zagrają z kolei ekipy z grup A i C w dniach 20-21 i 23 września.

Decydująca faza turnieju i walka o medale odbędą się w Mediolanie. Półfinałowe mecze mistrzostw Europy zaplanowano dokładnie na 25 września. Dzień później, 26 września, kibice obejrzą spotkanie o brązowy medal oraz wielki finał. Będzie to czwarta edycja turnieju po powiększeniu liczby uczestników do dwudziestu czterech. Do 1/8 finału tradycyjnie awansują po cztery najlepsze drużyny z każdej grupy.