W świecie pełnym bodźców Brainer wspiera tych, którzy chcą świadomie rozwijać potencjał umysłu

Autor: Brainer / Materiały prasowe

Twórcy działający w różnych dziedzinach funkcjonują dziś w rzeczywistości, w której kreatywność, zdolność adaptacji i ciągły rozwój stają się jednymi z najważniejszych kompetencji. To osoby, które każdego dnia wykorzystują nieszablonowe myślenie, a ich sukces coraz częściej zależy nie od dostępu do informacji, lecz od umiejętności ich przetwarzania, łączenia i przekuwania w nowe rozwiązania. To właśnie do nich kierowany jest Brainer. Marka buduje swoją komunikację wokół ciekawości świata, innowacyjności i nieustannego rozwoju. Zachęca do odkrywania nowych perspektyw, zdobywania kompetencji i wychodzenia poza utarte schematy, wierząc, że największy potencjał człowieka tkwi w jego umyśle.

Funkcjonalna receptura

Wszystko zaczęło się od innowacyjnej formuły napoju Brainer o smaku jagoda mango, stworzonej przez polskich naukowców - połączenie witamin z grupy B i 3 aminokwasów niebiałkowych (takich, które nie tworzą białek) oraz L-glutaminy, zaowocowało nowoczesnym napojem funkcjonalnym, który odpowiada na potrzeby współczesnego stylu życia. Napój ma za zadanie utrzymać prawidłowe funkcje psychologicznych w oparciu o witaminy B1, B3, B6 i B12, zredukować uczucie zmęczenia i znużenia dzięki kompozycji witamin B3, B6 i B12, a także przyczynić się do prawidłowego działania układu nerwowego dzięki formule wzbogaconej o witaminy B1, B3, B6 i B12. Dzięki temu Brainer wpisuje się w potrzeby osób, które chcą świadomie dbać o codzienne funkcjonowanie organizmu i szukają produktów wspierających ich aktywny tryb życia. Marka stawia również na przyjemność płynącą z codziennego rytuału. W 2026 roku portfolio Brainera zostało poszerzone o dwa dodatkowe warianty smakowe: malina-mięta oraz brzoskwinia-pomarańcza. Wszystkie wersje łączą funkcjonalny charakter produktu z lekką, gazowaną formułą i owocowym profilem smakowym.

Więcej niż produkt

Tak jak coraz więcej osób regularnie dba o formę fizyczną, tak coraz większą uwagę zaczynamy przykładać do tego, w jakiej formie jest nasz umysł. Uczenie się nowych rzeczy, zdobywanie kompetencji i coraz większa kreatywność stają się dziś codziennym nawykiem, a nie jednorazowym celem. Brainer chce być częścią tej zmiany, dlatego uruchamia program „Brainer Venture” skierowany do twórców internetowych, którzy chcą rozwijać swój potencjał oraz realizować własne pomysły. Program ma pomóc uczestnikom zdobywać nowe kompetencje, realizować kreatywne projekty i budować wartościowe relacje z ekspertami oraz innymi twórcami.

- W świecie, w którym sztuczna inteligencja i nowe technologie stają się codziennymi narzędziami pracy, najważniejszą umiejętnością nie jest już samo korzystanie z nich, ale twórcze i odpowiedzialne przekuwania ich w realną wartość. „Brainer Venture” odpowiada właśnie na tę potrzebę: wspiera ludzi, którzy chcą rozwijać swoją kreatywność, uczyć się nowych narzędzi i świadomie budować kompetencje przyszłości – mówi dr Maciej Kawecki, ekspert technologii.

Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się za pośrednictwem platformy Brainer Venture - program grantowy dla twórców, opisując swój pomysł na projekt, a także co by było im potrzebne, by ten projekt zrealizować. Rekrutacja potrwa kilka tygodni. Następnie uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów edukacyjnych, platform szkoleniowych, spotkań mentoringowych oraz narzędzi wspierających rozwój kompetencji przyszłości. Najbardziej obiecujące inicjatywy zostaną dodatkowo wsparte pięcioma grantami o wartości 10 tys. zł każdy, które pomogą ich autorom przekuć pomysły w konkretne działania. Komisja w Casting Studio będzie oceniać przede wszystkim jakość i autentyczność nadesłanych projektów.

– Żyjemy w świecie, w którym kreatywność, umiejętność uczenia się i adaptacji stają się jednymi z najważniejszych kompetencji. Dlatego chcemy wspierać ludzi, którzy nie boją się eksperymentować, poszukiwać nowych perspektyw i przekraczać własnych ograniczeń. Program „Brainer Venture” powstał po to, by dać im dostęp do wiedzy, narzędzi i mentorów, którzy pomogą twórcom realizować swoje pasje, cele i projekty. Co więcej, twórcy internetowi zainteresowani rozwijaniem swoich pomysłów mogą dołączyć do naszej bazy twórców UGC i współpracować z nami przy kolejnych projektach marki – mówi Barbara Przysowa, Marketing Manager w zespole marki Brainer.

* Witaminy B6, B12 i niacyna pomagają zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia. Witamina B6 i tiamina pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

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