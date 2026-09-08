Zmieszaj z wodą i podlej pomidory we wrześniu. Będą duże i soczyste

Wrzesień to nie koniec sezonu na pomidory. Odkryj, jak zadbać o ostatnie owoce, aby cieszyć się ich smakiem do samego końca.

Zamiast gotowych preparatów, wykorzystaj zaskakujący, darmowy składnik, który dostarczy twoim roślinom kluczowych substancji odżywczych.

Sprawdź, jak prosta domowa odżywka może znacząco poprawić plony i kondycję krzaków, jednocześnie dbając o ich naturalny rozwój.

Sezon na pomidory powoli dobiega końca, ale we wrześniu krzaki wciąż potrzebują odpowiedniej pielęgnacji. Zamiast sięgać od razu po gotowe preparaty, można wykorzystać coś, co często trafia do kosza. Mowa o popiele drzewnym. Zrobiona z niego prosta odżywka dostarcza roślinom kilku cennych składników.

Popiół drzewny jako nawóz do pomidorów

Popiół może znaleźć zastosowanie również w ogrodzie. Powstający po spaleniu czystego drewna zawiera przede wszystkim związki wapnia i potasu, a także fosfor oraz magnez. To właśnie obecność potasu sprawia, że ogrodnicy chętnie wykorzystują go do nawożenia roślin, które są w fazie kwitnienia i owocowania. Jak przygotować prostą mieszankę? Popiół można wymieszać z wodą i wykorzystać powstały roztwór do podlewania ziemi wokół pomidorów. Nie należy jednak przesadzać z ilością i częstotliwością serwowania nawozu.

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Jak przygotować domową odżywkę?

Do konewki z około 10 litrami wody można dodać mniej więcej szklankę popiołu drzewnego. Całość należy dokładnie wymieszać. Część drobinek opadnie na dno i jest to zupełnie normalne. Tak przygotowaną wodą podlewa się podłoże wokół roślin, unikając polewania liści. Wrzesień to jednak moment, kiedy trzeba zachować szczególną ostrożność z nawożeniem. Pomidory są już blisko końca sezonu, dlatego intensywne "dokarmianie" nie zawsze ma sens. Lepiej obserwować rośliny i reagować na ich rzeczywiste potrzeby.

Nie każdy popiół nadaje się do ogrodu

Do przygotowania odżywki powinien trafiać wyłącznie popiół z czystego drewna. Nie należy wykorzystywać pozostałości po spalaniu lakierowanych desek, płyt meblowych, impregnowanego drewna czy innych materiałów. Trzeba również pamiętać, że popiół ma odczyn zasadowy. Regularne stosowanie dużych ilości może zbyt mocno podnieść pH podłoża i zamiast pomóc roślinom, utrudnić im pobieranie niektórych składników.

Popiół drzewny może być prostym sposobem na uzupełnienie nawożenia pomidorów pod koniec sezonu. Zawarte w nim składniki, zwłaszcza potas i wapń, są przydatne podczas owocowania. Najważniejszy jest jednak umiar. Dobrze przygotowana, niewielka dawka może być dodatkiem do pielęgnacji, ale nie zastąpi odpowiednio zbilansowanego nawożenia.

Jeżeli na krzakach wciąż dojrzewają owoce, warto przede wszystkim zadbać o zdrowe podłoże, właściwe podlewanie i ochronę roślin przed chłodnymi nocami. Czasem właśnie takie drobiazgi decydują o tym, czy ostatnie pomidory z ogrodu będą naprawdę smaczne.

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