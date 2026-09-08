Mistrzostwa Europy siatkarzy. Czy Polacy obronią tytuł?

Kiedy rozpoczną się mistrzostwa Europy siatkarzy?

W środę w Sofii oficjalnie wystartują mistrzostwa Europy siatkarzy. Turniej organizują wspólnie Włochy, Bułgaria, Finlandia oraz Rumunia. Polska reprezentacja przystępuje do rywalizacji jako obrońca tytułu. Trzy lata temu w Rzymie polscy zawodnicy pokonali w decydującym spotkaniu finałowym Włochów.

Był to drugi złoty medal wywalczony przez biało-czerwonych w tych prestiżowych rozgrywkach. Zespół zapisał się wcześniej na kartach historii przed rzymskim finałem. Pierwsze historyczne zwycięstwo miało miejsce w 2009 roku w Izmirze. Kadrę narodową prowadził wówczas z sukcesami argentyński szkoleniowiec Daniel Castellani.

Jakie medale zdobyli Polacy w mistrzostwach Europy?

Polska drużyna w dotychczasowych edycjach stawała na podium łącznie jedenaście razy. W wielu startach udowadniała swoją stałą przynależność do ścisłej czołówki. W dorobku biało-czerwonych znajduje się pięć srebrnych medali. Zostały one wywalczone w latach 1975, 1977, 1979, 1981 oraz 1983. Ponadto czterokrotnie polscy zawodnicy sięgnęli po brązowy krążek (1967, 2011, 2019, 2021).

Nie zawsze jednak zmagania kończyły się miejscem na najwyższych pozycjach. Najsłabszy występ w mistrzostwach Polacy zanotowali w 2007 roku, plasując się na 11. pozycji. Zespołem ze zdecydowanie największą liczbą sukcesów w imprezie pozostaje Rosja. Wywalczyła ona łącznie 14 złotych medali, w tym 12 jako ZSRR. Druga edycja turnieju z rzędu odbędzie się jednak bez tej drużyny w związku ze zbrojną agresją na Ukrainę.