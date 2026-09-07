Nie potrzebujesz tygodnia urlopu. Te kierunki są idealne na 2–3 dni

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-07 13:57

Nie każdy wyjazd musi oznaczać pakowanie walizki na tydzień i planowanie urlopu z dużym wyprzedzeniem. Czasami wystarczą dwa lub trzy dni, żeby zmienić otoczenie, odpocząć i zobaczyć coś nowego. Krótkie podróże szczególnie dobrze sprawdzają się jesienią, gdy wiele osób nie chce już organizować długiego urlopu, ale ma ochotę wyrwać się choć na chwilę z codziennej rutyny.

Uśmiechnięta kobieta pakująca czerwoną walizkę na łóżku. O pomysłach na krótkie wyjazdy przeczytasz w Eska.
Autor: FreePik/ Archiwum prywatne
  • Nie zawsze trzeba brać długi urlop, żeby naprawdę odpocząć i poczuć, że choć na chwilę zmieniło się otoczenie.
  • Te miasta świetnie sprawdzą się na krótki wyjazd, podczas którego można połączyć zwiedzanie, dobre jedzenie i spokojne spacery.
  • Przy planowaniu 2–3 dni warto postawić na kierunki, do których można łatwo i stosunkowo szybko dotrzeć, żeby nie tracić cennego czasu w podróży.
  • Krótki city break może być świetnym sposobem na spontaniczny wyjazd — wystarczy wolny weekend i miasto, które ma wystarczająco dużo do zaoferowania.

Przy wyjeździe na dwa lub trzy dni szczególnie ważny jest dobry dojazd. Im mniej czasu spędzisz w podróży, tym więcej zostanie go na faktyczny odpoczynek. Dlatego warto wybierać miasta, do których można stosunkowo łatwo dotrzeć z miejsca zamieszkania. Krótki city break może być też świetnym sposobem na spontaniczny wyjazd. Nie trzeba czekać na długi urlop. Czasami wystarczy wolny weekend i dobrze wybrany kierunek.

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Praga – klasyczny wybór na city break

Jednym z najwygodniejszych kierunków na krótki wyjazd jest Praga. W ciągu dwóch lub trzech dni można zobaczyć najważniejsze miejsca, przejść się po Starym Mieście, odwiedzić Most Karola i znaleźć czas na spokojny posiłek w jednej z lokalnych restauracji.

Praga ma też tę zaletę, że nie trzeba szczegółowo planować każdej godziny. Sam spacer po zabytkowych uliczkach potrafi być atrakcją, a jesienią miasto nabiera szczególnie przyjemnego klimatu.

Wiedeń albo Budapeszt

Na podobny wyjazd świetnie nadają się również Wiedeń i Budapeszt. Wiedeń można zwiedzać zarówno pod kątem architektury i muzeów, jak i kawiarni czy klasycznych wiedeńskich restauracji. Dwa lub trzy dni wystarczą na zobaczenie najważniejszych punktów bez konieczności biegania z jednej atrakcji do drugiej.

Budapeszt z kolei będzie ciekawą propozycją dla osób, które chcą połączyć zwiedzanie z odpoczynkiem. Parlament, Baszta Rybacka, Wzgórze Zamkowe czy wieczorny spacer nad Dunajem spokojnie wypełnią krótki pobyt.

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