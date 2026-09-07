Pobicie w Opolu. Dwaj bracia zostali deportowani z Polski

Zatrzymanie braci podejrzanych o pobicie w Opolu

Na początku września 2026 roku funkcjonariusze zatrzymali dwóch braci, obywateli Ukrainy, którzy mają 23 i 19 lat. Zatrzymanie miało związek ze zdarzeniem, do którego doszło kilka tygodni wcześniej na terenie Opola. Policjanci ustalili, że mężczyźni wspólnie zaatakowali innego obywatela Ukrainy. Według ustaleń mundurowych napastnicy kopali pokrzywdzonego oraz uderzali go po głowie i całym ciele, przez co narazili go na niebezpieczeństwo.

Zarzuty za narażenie na utratę życia

Obaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu, co jest określone w art. 158 § 1 Kodeksu Karnego. Przepis ten stosuje się w sytuacjach, gdy uczestnik bójki lub pobicia naraża inną osobę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze dokładnie przesłuchali obu podejrzanych w związku z ich zachowaniem.

Wniosek do Straży Granicznej i deportacja

Po zakończeniu czynności policjanci sporządzili wobec obu cudzoziemców wniosek o wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Dokument ten został złożony na ręce Komendanta Placówki Straży Granicznej w Opolu. Komendant przychylił się do wniosku policjantów i wydał stosowną decyzję administracyjną. W konsekwencji 4 września 2026 roku obaj bracia zostali deportowani z Polski do swojego kraju.

Źródło: Policja.pl