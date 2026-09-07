Podaj tę domową odżywkę surfiniom we wrześniu. Ponownie obsypią się kwiatami

Wrzesień wcale nie musi oznaczać końca spektakularnego kwitnienia surfinii - z odpowiednią pielęgnacją mogą cieszyć oko znacznie dłużej.

Odkryj ekologiczny sposób na przedłużenie ich sezonu, wykorzystując kuchenne resztki jako naturalną, bogatą w potas odżywkę.

Dowiedz się, jak za pomocą tego prostego triku i kilku kluczowych zasad pielęgnacji sprawić, by twoje surfinie bujnie kwitły przez całą jesień.

Surfinie to jedne z ulubionych kwiatów ogrodowych. Nie ma się co dziwić, gdyż przez całe lato potrafią być prawdziwą ozdobą balkonu czy tarasu. Kaskady kolorowych kwiatów prezentują się efektownie, ale wielomiesięczne kwitnienie jest dla roślin sporym wysiłkiem. Gdy przychodzą krótsze dni i chłodniejsze noce, potrzebują więc nieco innej pielęgnacji niż w środku wakacji. Przede wszystkim trzeba regularnie usuwać zwiędłe kwiaty i pożółkłe fragmenty. Warto też kontrolować podlewanie, gdyż surfinie niezbyt dobrze znoszą przelanie. Jesienią natomiast woda z podłoża wyparowuje znacznie wolniej, dlatego łatwo przesadzić z jej ilością.

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Zamiast wyrzucać, wykorzystaj w ogrodzie

Do przygotowania domowej odżywki można wykorzystać skórkę banana oraz obierki ziemniaków. Oba składniki należy drobno rozdrobnić, a następnie niewielką ilość wymieszać z podłożem w doniczce. Resztki powinny zostać przykryte cienką warstwą ziemi. Zarówno skórki bananów, jak i obierki ziemniaków zawierają składniki mineralne, które w trakcie rozkładu mogą stopniowo zasilać podłoże. Szczególnie dobry wpływ na kondycję rośli ma potas, który może wspierać procesy związane z kwitnieniem i gospodarką wodną roślin. Nie oznacza to jednak, że im więcej odżywki podamy naszym surfiniom, tym lepiej. Wręcz przeciwnie. Nadmiar materiału organicznego w niewielkiej doniczce może zacząć gnić i sprzyjać pojawieniu się pleśni. Z tym domowym sposobem lepiej więc nie przesadzać.

Na to zwróć uwagę w pielęgnacji surfinii

Samo nawożenie nie wystarczy, jeśli surfinia jest zaniedbana. Przekwitłe kwiaty najlepiej usuwać na bieżąco, podobnie jak uszkodzone części pędów. Roślina nie musi wtedy niepotrzebnie inwestować energii w elementy, które jedynie zabierają jej życiodajne soki. Warto również obserwować pogodę. Jeżeli wrzesień jest łagodny, surfinie mogą nadal rozwijać nowe pąki. Kiedy jednak pojawiają się przymrozki, sytuacja zmienia się diametralnie.

Dzięki kilku prostym zabiegom balkonowe kwiaty mogą zachować dobrą formę jeszcze przez część jesieni. Czasem naprawdę nie trzeba wiele, żeby przedłużyć ich sezon.

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