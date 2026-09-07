Gdzie szukać słońca przez cały rok? 5 kierunków na urlop z biurem podróży

Lato to najbardziej oczywisty termin na wakacje za granicą. Coraz popularniejsze są jednak wycieczki poza sezonem. Zwłaszcza, że nie brakuje kierunków, w których przyjemna aura utrzymuje się praktycznie przez cały rok. Nie trzeba wcale wyjeżdżać bardzo daleko. W ofercie biur podróży znajdziesz wiele bliskich i ciepłych kierunków, w sam raz również na przedłużenie lata. Dowiedz się, gdzie warto pojechać w poszukiwaniu słońca!

Wakacje z biurem podróży, czyli dobry wybór w sezonie i poza nim

Oferta polskich biur podróży jest niezwykle szeroka. Dostępnych są setki kierunków, od europejskich kurortów, przez znane egzotyczne destynacje, po mniej oczywiste zakątki świata. I to nie tylko w szczycie sezonu wakacyjnego, lecz także wiosną, jesienią i zimą. Dzięki ogromnej liczbie ofert z łatwością można wybrać się na urlop w dowolnym momencie roku. Łatwo też dopasować wyjazd do swoich oczekiwań i budżetu. Do wyboru są nie tylko różne kierunki, lecz także rodzaje wycieczek (skoncentrowane na wypoczynku lub objazdowe), terminy, lotniska wylotu, hotele oraz warianty wyżywienia.

Jeśli szukasz atrakcyjnej wycieczki zagranicznej, w sezonie lub poza nim, sprawdź i zarezerwuj wakacje na Fly.pl na stronie https://fly.pl/. Biuro podróży pozwala porównać oferty różnych touroperatorów. Dzięki temu szybko znajdziesz wycieczkę, która odpowiada Twoim potrzebom. Gdzie jednak wybrać się na urlop, gdy zależy Ci na słońcu i przyjemnych temperaturach? Sprawdź 5 kierunków, które warto wziąć pod uwagę niezależnie od pory roku!

Egipt – słońce, plaże i starożytne zabytki

Klasyczny wybór na wakacje przez cały rok. Egipt latem to propozycja dla miłośników upałów. Słupki rtęci pokazują nierzadko nawet 40°C, co sprzyja kąpielom i wygrzewaniu się przy basenie. Poza sezonem panuje przyjemna, o wiele łagodniejsza aura, z temperaturami na poziomie około 20-25°C, która pozwala zarówno na relaks, jak i aktywne spędzanie czasu. W poszukiwaniu wakacyjnej atmosfery jesienią, zimą lub wiosną warto więc odwiedzić jeden z najpopularniejszych kurortów nad Morzem Czerwonym: Hurghadę, Marsa Alam lub Sharm el Sheikh. Najlepiej zarezerwować wtedy hotel z podgrzewanym basenem, aby bez ograniczeń korzystać z odpoczynku – woda w morzu, zwłaszcza między grudniem a marcem, może być dla niektórych zbyt chłodna. Słońca na pewno jednak nie zabraknie. Wyjazd wypoczynkowy poza sezonem warto połączyć ze zwiedzaniem. W końcu Egipt może poszczycić się bogatą historią i mnóstwem pozostałości po starożytnej cywilizacji. Piramidy w Gizie, świątynie w Luksorze czy Dolina Królów to tylko niektóre z miejsc, które warto zobaczyć.

Cypr – odpoczynek na wyspie miłości

Cypr nazywany jest wyspą Afrodyty, ponieważ to właśnie u jego wybrzeży miała wynurzyć się z morskiej piany mityczna bogini miłości. Kraj jest więc idealnym wyborem na romantyczne wczasy tylko we dwoje, choć nie tylko – docenią go także rodziny z dziećmi, grupy znajomych i podróżujący solo. I to bez względu na termin wycieczki! Kurorty, jak Pafos, Ayia Napa czy Larnaka przyciągają niemal rajskimi plażami, knajpkami serwującymi pyszne dania na styku kuchni greckiej i tureckiej oraz malowniczymi widokami. Warto wiedzieć, że główny sezon na plażowanie i pływanie w morzu na Cyprze trwa bardzo długo, bo od maja aż do końca października. W praktyce wiele osób rozpoczyna kąpiele już w kwietniu i kończy dopiero w listopadzie. Zimą wciąż można liczyć na sporo słońca. Panuje wówczas iście wiosenna aura, idealna na spacery i zwiedzanie. Poza sezonem, oprócz łapania promieni słońca, warto odwiedzić Grobowce Królewskie i park archeologiczny w Pafos albo wybrać się na wycieczkę w góry Troodos lub do Nikozji.

Wyspy Kanaryjskie – prawdziwa gratka dla aktywnych

Teneryfa, Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura i mniej znane La Gomera i La Palma zapraszają na słoneczne wakacje przez okrągły rok! Wyspy Kanaryjskie nazywane są nawet wyspami wiecznej wiosny. Słyną z łagodnego klimatu i przyciągają niezwykle różnorodnymi krajobrazami. Każda ma nieco inny charakter, jednak pewne jest, że nie można się tam nudzić. Zadowolona będzie każda osoba szukająca słońca zarówno latem, jak i po sezonie. Średnia roczna temperatura wynosi tam około 22°C – między lipcem a sierpniem jest cieplej, natomiast w styczniu i lutym nieco chłodniej. Kanary są przy tym doskonałą propozycją nie tylko dla osób nastawionych na plażowanie. Oczywiście wylegiwanie się na piasku lub przy basenie jest tam możliwe, jednak tym, co przyciąga turystów, są przede wszystkim możliwości aktywnego spędzania czasu. Wyspy oferują doskonałe warunki do pieszych wędrówek czy uprawiania sportów wodnych. Są więc wymarzonym kierunkiem na słoneczny urlop dla osób, które kochają pozostawać w ruchu.

„Wyspy Kanaryjskie mają wiele do zaoferowania, a największą popularnością wśród nich cieszy się Teneryfa. Jest bardzo różnorodna – na północy wietrzna, na południu bardzo gorąca. Polecam skorzystać z wycieczek fakultatywnych albo wypożyczyć auto, aby zobaczyć jej najciekawsze zakątki, m.in. wąwóz Masca czy wulkan Teide. Każda z Wysp Kanaryjskich jest inna, dlatego warto dowiedzieć się więcej na temat wybranej wyspy przed wyjazdem” – radzi Dominika Kruszakin z Fly.pl.

Wyspy Zielonego Przylądka – egzotyka na wyciągnięcie ręki

Rajskie plaże, turkusowa woda, spokojna atmosfera… Wyspy Zielonego Przylądka to raj przez większą część roku! W ofercie biur podróży można znaleźć przede wszystkim wycieczki na Sal. Wyspa jest dobrym wyborem dla plażowiczów i kitesurferów. Można więc spędzić tam czas zarówno leniwie, jak i aktywnie. A to wszystko w myśl tamtejszego motta „no stress” – bez stresu i bez pośpiechu. Wyspy Zielonego Przylądka charakteryzują się stabilnym klimatem z temperaturami na poziomie 23-30°C przez cały rok. Jedynie w sierpniu i wrześniu pogoda może być zmienna ze względu na krótką porę deszczową. Między grudniem a kwietniem jest z kolei wietrznie, co przyciąga fanów sportów wodnych. Jeśli jednak zależy Ci głównie na plażowaniu, weź pod uwagę możliwe porywy wiatru – po prostu zabierz ze sobą narzutkę na plażę.

Malta – coś dla fanów zwiedzania i nie tylko

Mała wyspa pełna wielkich atrakcji – tak można krótko opisać Maltę. Mimo niewielkich rozmiarów skrywa prawdziwe bogactwo ciekawych miejsc: historyczne zabytki, cuda natury i urokliwe plaże. To jeden z coraz popularniejszych kierunków całorocznych. Plażować można tam między majem a październikiem – pogoda sprzyja kąpielom, wygrzewaniu się w słońcu i odkrywaniu podwodnego świata podczas snorkelingu. W szczycie sezonu jest naprawdę upalnie. Późną jesienią, zimą i wczesną wiosną temperatury są bardziej wiosenne, oscylują w granicach 16-18°C w ciągu dnia. Wciąż można jednak liczyć na sporo słońca. To idealne warunki i na relaks, i na zwiedzanie: zabytkowej Valletty, klimatycznej Mdiny czy ruin megalitycznych świątyń starszych od egipskich piramid.

Materiał sponsorowany