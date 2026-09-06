Najlepsze kierunki na jesienny weekend. W tych miejscach nadal jest ciepło i słonecznie

Jesień nie wszędzie oznacza chłód i deszcz – w niektórych europejskich regionach nadal można liczyć na prawdziwie letnią pogodę.

To dobry moment na krótki wyjazd, jeśli zależy ci na słońcu, ale nie chcesz podróżować w środku wakacyjnego sezonu.

Popularne kierunki jesienią mogą wyglądać zupełnie inaczej niż latem – spokojniej i bez największych tłumów.

Niektóre miejsca pozwalają połączyć odpoczynek nad morzem ze zwiedzaniem i aktywnym spędzaniem czasu.

Jesienny wyjazd może być też świetną okazją, żeby na kilka dni zmienić otoczenie i naładować baterie przed nadejściem chłodniejszych miesięcy. Nie trzeba planować długiego urlopu – czasem wystarczy przedłużony weekend, aby złapać trochę słońca, odpocząć i wrócić z nową energią. Warto jednak pamiętać, że pogoda jesienią bywa zmienna, dlatego przed wyjazdem najlepiej sprawdzić aktualne prognozy.

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Cypr – słońce nawet jesienią

Cypr jest jednym z kierunków, które warto rozważyć, jeśli zależy ci przede wszystkim na cieple. Jesienią temperatury są tam zazwyczaj znacznie wyższe niż w Europie Środkowej, a morze długo pozostaje przyjemne do kąpieli. Dzięki temu nawet krótki wrześniowy czy październikowy wyjazd może przypominać przedłużenie wakacji. Poza plażowaniem można zwiedzać między innymi Pafos, Limassol czy Larnakę, a przy dobrej pogodzie zaplanować również wycieczkę w głąb wyspy. To kierunek zarówno dla osób, które chcą odpocząć, jak i dla tych, które nie lubią spędzać całego urlopu na leżaku.

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Malta, Kreta i południe Hiszpanii

Dobrym pomysłem może być również Malta, szczególnie jeśli zamiast typowych wakacji marzy ci się połączenie zwiedzania z odpoczynkiem. Jesienią można komfortowo spacerować po Valletcie, odwiedzać mniejsze miejscowości, podziwiać nadmorskie widoki i korzystać z atrakcji, na które latem czasami trudno znaleźć chwilę w upale.

Warto rozważyć także Kretę oraz południowe wybrzeże Hiszpanii. We wrześniu i na początku października pogoda w tych regionach często pozostaje letnia lub późnoletnia, choć oczywiście konkretne warunki mogą zmieniać się z dnia na dzień. To właśnie dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić prognozę dla dokładnych dat podróży.

Gdzie jechać na wakacje jesienią?

Krótki wyjazd o tej porze roku ma jeszcze jedną dużą zaletę. Poza sezonem łatwiej cieszyć się popularnymi miejscami bez typowego wakacyjnego tłoku. Niektóre atrakcje są spokojniejsze, spacery przyjemniejsze, a zwiedzanie nie musi oznaczać spędzania całego dnia w największym upale. Jeśli więc pierwsze chłodne dni w Polsce sprawiają, że zaczynasz tęsknić za słońcem, nie musisz od razu czekać do kolejnego lata. Wystarczy sprawdzić kierunki, w których sezon na ciepłą pogodę trwa nieco dłużej. Jesienny weekend może być świetnym sposobem na krótką ucieczkę od szarej pogody i jednocześnie okazją do odkrycia popularnych miejsc w nieco spokojniejszej odsłonie.