Najlepsze kierunki na jesienny weekend. W tych miejscach nadal jest ciepło i słonecznie

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-06 12:39

Wrzesień i początek października wcale nie muszą oznaczać końca sezonu na krótki wyjazd w poszukiwaniu słońca. Kiedy w Polsce pojawiają się chłodne poranki, wieczory robią się coraz dłuższe, a dni wyraźnie krótsze, w niektórych częściach Europy temperatury nadal potrafią być bardzo przyjemne. To świetny moment na city break, spacer nad morzem albo kilka dni spokojnego odpoczynku bez największych wakacyjnych tłumów.

Osoba siedzi na podłodze i przegląda mapę przy otwartych walizkach. O jesiennych wyjazdach przeczytasz w Eska.
Autor: Pexels.com
  • Jesień nie wszędzie oznacza chłód i deszcz – w niektórych europejskich regionach nadal można liczyć na prawdziwie letnią pogodę.
  • To dobry moment na krótki wyjazd, jeśli zależy ci na słońcu, ale nie chcesz podróżować w środku wakacyjnego sezonu.
  • Popularne kierunki jesienią mogą wyglądać zupełnie inaczej niż latem – spokojniej i bez największych tłumów.
  • Niektóre miejsca pozwalają połączyć odpoczynek nad morzem ze zwiedzaniem i aktywnym spędzaniem czasu.

Jesienny wyjazd może być też świetną okazją, żeby na kilka dni zmienić otoczenie i naładować baterie przed nadejściem chłodniejszych miesięcy. Nie trzeba planować długiego urlopu – czasem wystarczy przedłużony weekend, aby złapać trochę słońca, odpocząć i wrócić z nową energią. Warto jednak pamiętać, że pogoda jesienią bywa zmienna, dlatego przed wyjazdem najlepiej sprawdzić aktualne prognozy.

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Cypr – słońce nawet jesienią

Cypr jest jednym z kierunków, które warto rozważyć, jeśli zależy ci przede wszystkim na cieple. Jesienią temperatury są tam zazwyczaj znacznie wyższe niż w Europie Środkowej, a morze długo pozostaje przyjemne do kąpieli. Dzięki temu nawet krótki wrześniowy czy październikowy wyjazd może przypominać przedłużenie wakacji. Poza plażowaniem można zwiedzać między innymi Pafos, Limassol czy Larnakę, a przy dobrej pogodzie zaplanować również wycieczkę w głąb wyspy. To kierunek zarówno dla osób, które chcą odpocząć, jak i dla tych, które nie lubią spędzać całego urlopu na leżaku.

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Malta, Kreta i południe Hiszpanii

Dobrym pomysłem może być również Malta, szczególnie jeśli zamiast typowych wakacji marzy ci się połączenie zwiedzania z odpoczynkiem. Jesienią można komfortowo spacerować po Valletcie, odwiedzać mniejsze miejscowości, podziwiać nadmorskie widoki i korzystać z atrakcji, na które latem czasami trudno znaleźć chwilę w upale.

Warto rozważyć także Kretę oraz południowe wybrzeże Hiszpanii. We wrześniu i na początku października pogoda w tych regionach często pozostaje letnia lub późnoletnia, choć oczywiście konkretne warunki mogą zmieniać się z dnia na dzień. To właśnie dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić prognozę dla dokładnych dat podróży.

Gdzie jechać na wakacje jesienią?

Krótki wyjazd o tej porze roku ma jeszcze jedną dużą zaletę. Poza sezonem łatwiej cieszyć się popularnymi miejscami bez typowego wakacyjnego tłoku. Niektóre atrakcje są spokojniejsze, spacery przyjemniejsze, a zwiedzanie nie musi oznaczać spędzania całego dnia w największym upale. Jeśli więc pierwsze chłodne dni w Polsce sprawiają, że zaczynasz tęsknić za słońcem, nie musisz od razu czekać do kolejnego lata. Wystarczy sprawdzić kierunki, w których sezon na ciepłą pogodę trwa nieco dłużej. Jesienny weekend może być świetnym sposobem na krótką ucieczkę od szarej pogody i jednocześnie okazją do odkrycia popularnych miejsc w nieco spokojniejszej odsłonie.

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