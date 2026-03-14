Upadek Natsu na treningu do programu "Taniec z Gwiazdami". Tancerz mocno popchnął influencerkę

Natalia Kaczmarczyk oraz jej partner taneczny Wojciech Kucina szlifują formę przed trzecim występem w formacie telewizji Polsat.

Na sali prób miało miejsce niepokojące zdarzenie, podczas którego silny tancerz odepchnął influencerkę, co na moment wywołało konsternację obu stron.

Była zawodniczka freak-fightów nie traci motywacji po surowych ocenach jury i apeluje do widzów o wsparcie pary numer sześć w zbliżającej się wielkimi krokami salsie.

Natsu i Wojciech Kucina przeżyli chwile grozy na próbach do Tańca z Gwiazdami

Natalia Kaczmarczyk wchodziła do rywalizacji o Kryształową Kulę ze statusem gigantycznej gwiazdy sieci oraz jednej z faworytek show. Była uczestniczka gal freakfightowych dodatkowo podgrzewała atmosferę wokół swojej osoby, publikując w mediach społecznościowych odważne kadry eksponujące jej sylwetkę. Produkcja przydzieliła jej do pary Wojciecha Kucinę, który ma już doświadczenie we współpracy z idolkami młodzieży, ponieważ wcześniej trenował Julię Żugaj. Duet błyskawicznie złapał wspólny język, co dało się zauważyć zarówno podczas żmudnych ćwiczeń, jak i na hucznej imprezie inaugurującej wiosenną ramówkę stacji. Początki na parkiecie okazały się jednak dla Natsu niezwykle trudne. Choć wizualnie prezentowała się zjawiskowo, jej braki techniczne zostały surowo wypunktowane przez jurorów. Iwona Pavlović zdecydowała się nawet na przyznanie noty w wysokości dwóch punktów, co w historii show jest rzadkością. Wywołało to spore poruszenie w sieci, a w obronie początkującej tancerki stanęła między innymi aktorka Julia Wieniawa, która skomentowała ten surowy werdykt.

Natsu przyłapana przez paparazzi po występie. Uwagę zwraca zachowanie tancerza

„Za ostro Was ocenili! Naprawdę było fajnej! Nie mogłam oderwać wzroku od Was! I ta sukienka…”

Słabe oceny absolutnie nie podcięły skrzydeł internetowej celebrytce i jej partnerowi, którzy nieustannie wylewają siódme poty na sali treningowej. To właśnie podczas przygotowań do kolejnego tańca doszło do niezwykle zaskakującego incydentu. Silny Wojciech Kucina w trakcie wygłupów zdecydowanie za mocno pchnął drobną influencerkę. Gdy tylko zobaczył skutki swojego ruchu, na jego twarzy namalowało się przerażenie.

Influencerka Natsu uspokaja fanów po popchnięciu w Tańcu z Gwiazdami

Sama zainteresowana udostępniła w sieci krótki materiał wideo dokumentujący całe to zajście. Na nagraniu wyraźnie widać przepychanki między partnerami z parkietu, a uwagę internautów przykuł również bardzo skąpy strój treningowy gwiazdy internetu. Choć cała sytuacja zakończyła się gromkim śmiechem obu stron, samo odepchnięcie wyglądało z boku niezwykle ryzykownie. Influencerka opatrzyła filmik żartobliwym podpisem, w którym stwierdziła, że oboje zapomnieli o znaczącej różnicy sił między nimi. Finalnie nikomu nie stała się żadna krzywda, co celebrytka szybko potwierdziła swoim zaniepokojonym obserwatorom. Zapewniła również, że kontynuuje przygotowania do występu.

„Ps. żyje i nic mi nie jest, więc nie wymigam się od kolejnego tańca”

Była zawodniczka mieszanych sztuk walki wykorzystała okazję, aby zachęcić sympatyków do wysyłania SMS-ów na ich duet w najbliższym odcinku programu "Taniec z Gwiazdami".

„PARA NR 6 pamiętajcie!!! W kolejnym odcinku czeka nas SALSA i to nie ta do nachosów (niestety). Naszą misją w tym tygodniu było rozruszanie moich bioder i nauczenie mnie chodzić. Efekty w Niedziele 19:55”

Internetowa twórczyni podsumowała w ten sposób swoje trudne zmagania z wymagającą choreografią, nad którą pracuje wspólnie z Wojciechem Kuciną.

Maserak tłumaczy 2 dla Natsu. Co jest jej siłą?