Otwarte sklepy 1.05.2026 - Żabka, Biedronka, Lidl, Auchan. Do której godziny?

Duże sieci handlowe a Święto Pracy. Biedronka, Lidl i Auchan zamknięte?

Piątek, 1 maja 2026 roku, to ustawowo dzień wolny od pracy. Zgodnie z polską ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, pracownicy większości placówek mają w tym czasie zagwarantowane prawo do odpoczynku. To oznacza, że sklepy wielkopowierzchniowe i popularne dyskonty, takie jak Biedronka, Lidl, Auchan czy Kaufland, będą całkowicie zamknięte.

Za złamanie tych rygorystycznych przepisów właścicielom grożą bardzo surowe kary finansowe, dlatego nie ma co liczyć na nagłe ustępstwa ze strony marketów. Jeżeli zapomniałeś o kluczowych produktach spożywczych, nie jedź do dużego centrum handlowego – tam powitasz jedynie zamknięte drzwi. Większość z nich otworzy się dla ciebie ponownie dopiero w sobotę, 2 maja. Nie oznacza to jednak, że jesteś pozbawiony jakichkolwiek alternatyw na szybkie zakupy.

Gdzie uratujesz majówkę? Te placówki działają legalnie

Na szczęście ustawodawca przewidział szereg praktycznych wyjątków, które pozwalają na awaryjne zakupy, gdy wszystko inne zawodzi. Planując wyjście, musisz wiedzieć, że otwarte sklepy 1 maja działają na specjalnych zasadach. Zgodnie z prawem, mogą one przyjmować klientów pod warunkiem, że za kasą stanie osobiście właściciel biznesu lub pomagający mu nieodpłatnie członkowie najbliższej rodziny. Jeśli pilnie potrzebujesz uzupełnić lodówkę w piątek, powinieneś skierować swoje kroki do następujących punktów:

małe, osiedlowe sklepiki prywatne,

niektóre placówki mniejszych sieci franczyzowych (np. Odido czy Carrefour Express),

stacje paliw (to twój najpewniejszy wybór, gdyż często są świetnie zaopatrzone w artykuły pierwszej potrzeby i pozostają czynne całą dobę),

apteki pełniące dyżur świąteczny.

Godziny otwarcia Żabki 1.05.2026. Do której zrobisz zakupy?

Dla wielu z nas to właśnie Żabka jest domyślnym kołem ratunkowym w dni świąteczne. Jako że większość placówek tej sieci funkcjonuje w modelu franczyzowym, ich właściciele chętnie korzystają z ustawowych wyjątków i osobiście stają za ladą, aby obsłużyć klientów w trakcie majówki.

Musisz jednak uważać na jeden kluczowy szczegół, który często bywa pułapką. Większość Żabek w Święto Pracy nie będzie funkcjonować w swoim standardowym, całodziennym harmonogramie od 6:00 do 23:00. O ostatecznych godzinach otwarcia zawsze samodzielnie decyduje franczyzobiorca. Z reguły właściciele decydują się na skrócone, bardziej elastyczne zmiany – najczęściej spotkasz się z otwarciem w godzinach 10:00–20:00 lub 11:00–21:00.

Zanim wyruszysz na poszukiwania brakującego ketchupu czy napojów, po prostu weź do ręki telefon. Aktualne godziny pracy konkretnego punktu najszybciej zweryfikujesz w dedykowanej aplikacji mobilnej sieci lub sprawdzając kartkę wywieszoną na drzwiach wejściowych Twojego lokalnego sklepu.